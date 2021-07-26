НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

На севере Японии произошло землетрясение с магнитудой выше пяти

Угроза цунами не объявлялась. В Токио, где проходят Олимпийские игры, подземные толчки не ощущались.

26 июля, 02:57
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

На севере Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1. По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр находился в префектуре Аомори, а очаг залегал на глубине 70 километров.

Угроза цунами объявлена не была, также нет информации о пострадавших или разрушениях. В японской столице, где сейчас проходят Олимпийские игры, толчки не ощущались.

Пять человек погибли в результате землетрясения в Таджикистане

Пять человек погибли в результате землетрясения в Таджикистане

Ранее сразу шесть землетрясений за день произошли рядом с Курилами и Камчаткой. Два из них жители почувствовали.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1