На севере Японии произошло землетрясение с магнитудой выше пяти
Угроза цунами не объявлялась. В Токио, где проходят Олимпийские игры, подземные толчки не ощущались.
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На севере Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1. По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр находился в префектуре Аомори, а очаг залегал на глубине 70 километров.
Угроза цунами объявлена не была, также нет информации о пострадавших или разрушениях. В японской столице, где сейчас проходят Олимпийские игры, толчки не ощущались.
Ранее сразу шесть землетрясений за день произошли рядом с Курилами и Камчаткой. Два из них жители почувствовали.
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