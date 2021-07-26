На севере Японии произошло землетрясение с магнитудой выше пяти

На севере Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1. По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр находился в префектуре Аомори, а очаг залегал на глубине 70 километров.

Угроза цунами объявлена не была, также нет информации о пострадавших или разрушениях. В японской столице, где сейчас проходят Олимпийские игры, толчки не ощущались.