НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Япония решила выразить протест России

Глава правительства посетит Сибирь и Дальний Восток, в том числе остров Итуруп.

26 июля, 03:13
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Японское правительство выразит протест российской стороне в связи с визитом премьер-министра РФ Михаила Мишустина на Итуруп. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.

"Визит премьер-министра России на Итуруп противоречит последовательной позиции Японии и заслуживает глубочайшего сожаления. В ближайшее время Правительству России будет выражен протест", — отметил он.

Путин анонсировал беспрецедентные предложения по вовлечению Японии в экономику Курил

Путин анонсировал беспрецедентные предложения по вовлечению Японии в экономику Курил

Ранее стало известно, что Мишустин посетит с рабочим визитом Дальний Восток и Сибирь. Глава кабмина побывает в трёх регионах. В ходе поездки ему предстоит также посещение Южных Курил, а именно острова Итуруп.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

На севере Японии произошло землетрясение с магнитудой выше пяти

сегодня в 02:57

В Госдуме задумались о возвращении графы "Национальность" в паспорта россиян

вчера в 16:00

Чрезвычайное положение: В Калифорнии людей экстренно эвакуируют из-за расширяющегося пожара

сегодня в 03:08

Два российских самолёта с гумпомощью прибыли на Кубу

сегодня в 02:40

В МВД признали неэффективным временное разрешение на проживание иностранцев

сегодня в 02:37

Новости партнеров

Layer 1