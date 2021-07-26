Япония решила выразить протест России
Глава правительства посетит Сибирь и Дальний Восток, в том числе остров Итуруп.
Фото © Pixabay
Японское правительство выразит протест российской стороне в связи с визитом премьер-министра РФ Михаила Мишустина на Итуруп. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.
"Визит премьер-министра России на Итуруп противоречит последовательной позиции Японии и заслуживает глубочайшего сожаления. В ближайшее время Правительству России будет выражен протест", — отметил он.
Ранее стало известно, что Мишустин посетит с рабочим визитом Дальний Восток и Сибирь. Глава кабмина побывает в трёх регионах. В ходе поездки ему предстоит также посещение Южных Курил, а именно острова Итуруп.
Комментариев: 0