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Чрезвычайное положение: В Калифорнии людей экстренно эвакуируют из-за расширяющегося пожара

В тушении задействованы тысячи сотрудников экстренных ведомств. Есть опасения, что из-за грозы возникнут новые возгорания.

26 июля, 03:08

В Калифорнии людей эвакуируют из-за расширяющегося пожара. Видео © Соцсети

Масштабный пожар, уничтоживший всё на 190 тысячах акров (больше 76 тысяч га) охватил Северную Калифорнию, сообщает Reuters. Столбы дыма могут разжечь пламя ещё больше, спровоцировав грозы. Пожару дали название "Дикси", и он уже слился с другим, названным "Бутлег". Власти экстренно эвакуируют население.

Объявлено чрезвычайное положение. Спасатели обходят дома, предупреждают людей о крайней опасности.

Вблизи населённых пунктов в Карелии действуют два природных пожара

Вблизи населённых пунктов в Карелии действуют два природных пожара

Ранее Лайф сообщал, что глава МЧС РФ назвал неблагоприятным прогноз развития ситуации с лесными пожарами. По словам Евгения Зиничева, текущий пожароопасный сезон характеризуется аномальной жарой и засухой.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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