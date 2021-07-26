Чрезвычайное положение: В Калифорнии людей экстренно эвакуируют из-за расширяющегося пожара
В тушении задействованы тысячи сотрудников экстренных ведомств. Есть опасения, что из-за грозы возникнут новые возгорания.
В Калифорнии людей эвакуируют из-за расширяющегося пожара. Видео © Соцсети
Масштабный пожар, уничтоживший всё на 190 тысячах акров (больше 76 тысяч га) охватил Северную Калифорнию, сообщает Reuters. Столбы дыма могут разжечь пламя ещё больше, спровоцировав грозы. Пожару дали название "Дикси", и он уже слился с другим, названным "Бутлег". Власти экстренно эвакуируют население.
Объявлено чрезвычайное положение. Спасатели обходят дома, предупреждают людей о крайней опасности.
Ранее Лайф сообщал, что глава МЧС РФ назвал неблагоприятным прогноз развития ситуации с лесными пожарами. По словам Евгения Зиничева, текущий пожароопасный сезон характеризуется аномальной жарой и засухой.
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