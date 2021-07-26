Масштабный пожар, уничтоживший всё на 190 тысячах акров (больше 76 тысяч га) охватил Северную Калифорнию, сообщает Reuters. Столбы дыма могут разжечь пламя ещё больше, спровоцировав грозы. Пожару дали название "Дикси", и он уже слился с другим, названным "Бутлег". Власти экстренно эвакуируют население.