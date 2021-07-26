Обязательную вакцинацию от ковида ввели на Колыме
Как и в других регионах, принимающих такие меры, прививки обязаны будут сделать представители определённых сфер занятости.
Фото © ТАСС / Донат Сорокин
В Магаданской области главный санитарный врач Светлана Корсунская постановила ввести обязательную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Эта мера принята лишь в отношении отдельных категорий граждан.
Как следует из документа, опубликованного на сайте Управления Роспотребнадзора Колымы, под его действие подпадают в том числе работники сфер образования, культуры, здравоохранения, соцзащиты, транспорта, торговли.
Первый компонент вакцины они должны получить в срок до 20 августа, второй — до 15 сентября. Как отмечается, в последние семь недель в области наблюдается рост заболеваемости ковидом — от 15 до 59%.
Подобные решения среди прочих ранее также приняли Республика Марий Эл, Алтайский край. Ещё обязательную вакцинацию от ковида ввели в Красноярском крае. Аналогичным образом поступили власти 40 российских регионов.
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