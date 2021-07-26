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Обязательную вакцинацию от ковида ввели на Колыме

Как и в других регионах, принимающих такие меры, прививки обязаны будут сделать представители определённых сфер занятости.

26 июля, 04:36
<p>Фото © ТАСС / Донат Сорокин</p>

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

В Магаданской области главный санитарный врач Светлана Корсунская постановила ввести обязательную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Эта мера принята лишь в отношении отдельных категорий граждан.

Как следует из документа, опубликованного на сайте Управления Роспотребнадзора Колымы, под его действие подпадают в том числе работники сфер образования, культуры, здравоохранения, соцзащиты, транспорта, торговли.

Первый компонент вакцины они должны получить в срок до 20 августа, второй — до 15 сентября. Как отмечается, в последние семь недель в области наблюдается рост заболеваемости ковидом — от 15 до 59%.

Власти Камчатки ввели обязательную вакцинацию от ковида для ряда граждан

Власти Камчатки ввели обязательную вакцинацию от ковида для ряда граждан

Подобные решения среди прочих ранее также приняли Республика Марий Эл, Алтайский край. Ещё обязательную вакцинацию от ковида ввели в Красноярском крае. Аналогичным образом поступили власти 40 российских регионов.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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