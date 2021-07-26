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"Надо компенсировать": Саакашвили нашёл, чем заняться Украине после запуска "Северного потока – 2"

По мнению политика, Россия якобы намерена помешать Незалежной и на этом её новом пути.

26 июля, 04:59
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<p>Михаил Саакашвили. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/photos/pb.100044568183561.-2207520000../3108999599130400/?type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mikheil Saakashvili</a></p>

Михаил Саакашвили. Фото © Facebook / Mikheil Saakashvili

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской области озвучил идею, как Украине пережить возможную потерю транзита российского газа после запуска газопровода "Северный поток – 2". По его мнению, в стране нужно развернуть экологически чистую выработку водорода.

"То, что геополитическое значение Украины после начала работы "Северного потока – 2" будет уменьшаться, — это однозначно. Но это надо компенсировать тем, что Украина должна разрабатывать свои ресурсы, в том числе "зелёный" водород", — заявил Саакашвили в эфире телеканала "Украина 24".

Глава исполкома Национального совета реформ Украины, а именно такую должность он занимает сейчас, полагает, что нельзя верить гарантиям сохранения транзита топлива через Украину. Более того, по его мнению, Россия якобы уже намерена перекрыть для Украины и переход к водородному бизнесу, основой которого могут стать месторождения Чёрного моря.

"Не работаем против России": В Раде объяснили противодействие Украины "Северному потоку — 2"

"Не работаем против России": В Раде объяснили противодействие Украины "Северному потоку — 2"

А ранее на Украине обозначили главную опасность из-за "Северного потока – 2". Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон выразил неудовольствие сделкой США и ФРГ по газопроводу.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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