Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской области озвучил идею, как Украине пережить возможную потерю транзита российского газа после запуска газопровода "Северный поток – 2". По его мнению, в стране нужно развернуть экологически чистую выработку водорода.

"То, что геополитическое значение Украины после начала работы "Северного потока – 2" будет уменьшаться, — это однозначно. Но это надо компенсировать тем, что Украина должна разрабатывать свои ресурсы, в том числе "зелёный" водород", — заявил Саакашвили в эфире телеканала "Украина 24".

Глава исполкома Национального совета реформ Украины, а именно такую должность он занимает сейчас, полагает, что нельзя верить гарантиям сохранения транзита топлива через Украину. Более того, по его мнению, Россия якобы уже намерена перекрыть для Украины и переход к водородному бизнесу, основой которого могут стать месторождения Чёрного моря.