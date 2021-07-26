В ГД предложили разрешить замену школьных завтраков на деньги

На горячее питание младшеклассников в бюджете предусмотрено 205 миллиардов рублей на ближайшие годы. Между тем ощутимая доля детей предпочитает не есть в столовой.

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил предоставить выбор семьям учеников младших классов — получать денежный сертификат или горячее питание для ребёнка в школе. Письмо с инициативой направлено в Минпросвещения.

"Прошу вас оценить целесообразность введения в учебных заведениях альтернативной системы обеспечения горячим питанием школьников младших классов, а именно выдачу родителям специальных ежегодных сертификатов, которые опционно можно расходовать на приобретение горячего питания в школе либо на самостоятельное приобретение для детей продуктов питания", — приводит RT цитату из письма.

Парламентарий обосновывает предложение тем, что на обеспечение питанием школьников первого – четвёртого классов на период 2020–2023 годов из федерального бюджета будет выделено порядка 205 миллиардов рублей. Между тем не все семьи пользуются этим правом, потому что у кого-то из детей аллергия, какие-то пищевые ограничения или они просто хотят есть домашнюю еду. Законодатель также отметил, что необходимо будет разработать механизм контроля за целевым расходованием сертификатов.