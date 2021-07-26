В ГД предложили разрешить замену школьных завтраков на деньги
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На горячее питание младшеклассников в бюджете предусмотрено 205 миллиардов рублей на ближайшие годы. Между тем ощутимая доля детей предпочитает не есть в столовой.
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил предоставить выбор семьям учеников младших классов — получать денежный сертификат или горячее питание для ребёнка в школе. Письмо с инициативой направлено в Минпросвещения.
"Прошу вас оценить целесообразность введения в учебных заведениях альтернативной системы обеспечения горячим питанием школьников младших классов, а именно выдачу родителям специальных ежегодных сертификатов, которые опционно можно расходовать на приобретение горячего питания в школе либо на самостоятельное приобретение для детей продуктов питания", — приводит RT цитату из письма.
Парламентарий обосновывает предложение тем, что на обеспечение питанием школьников первого – четвёртого классов на период 2020–2023 годов из федерального бюджета будет выделено порядка 205 миллиардов рублей. Между тем не все семьи пользуются этим правом, потому что у кого-то из детей аллергия, какие-то пищевые ограничения или они просто хотят есть домашнюю еду. Законодатель также отметил, что необходимо будет разработать механизм контроля за целевым расходованием сертификатов.
Ранее Лайф писал, что правительство ввело бесплатное питание для всех школьников с первого по четвёртый класс. Для этого регионам в 2020 году было направлено почти 22 миллиарда рублей.