Мишустин сообщил о возможности создания на Курилах свободной таможенной зоны

На Курильских островах может быть создана свободная таможенная зона. Об этом в ходе поездки на Итуруп сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в беседе с работниками рыбопромышленной отрасли.

"Мы обсуждаем на сегодняшний день в первую очередь возможности введения здесь режима свободной таможенной территории", — приводит ТАСС слова премьера.

Он рассказал, что также рассматривается возможность освобождения инвесторов от налогов на Курилах. По словам главы правительства, меры, которые могли бы помочь развитию экономики Сахалинской области, он обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным. По возвращении из ДФО Мишустин представит предложения главе государства.