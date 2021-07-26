Первый министр обороны ДНР готов стать свидетелем против Украины в ЕСПЧ
Он сейчас находится под санкциями Евросоюза и Украины. Если это станет помехой в даче показаний, то может выступить по видеосвязи.
Игорь Хакимзянов. Фото © Wikipedia
Первый министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Хакимзянов готов выступить свидетелем при рассмотрении иска России против Украины в ЕСПЧ.
"Если потребуется, я могу выступить свидетелем, рассказать, как всё происходило. У меня остались материалы уголовного дела, которое завела на меня Украина", — заявил РИА "Новости" Хакимзянов.
Сейчас он находится под санкциями Евросоюза и Украины, что может стать помехой для его присутствия в суде как свидетеля. Однако Хакимзянов готов дать показания по видеосвязи.
"Это вполне возможно, интернет работает. Проблем с этим нет, с видеосвязью. Проблема решаемая", — заявил он.
Напомним, Россия впервые в своей истории подала жалобу в ЕСПЧ, обвинив Украину в нарушении прав человека. Речь идёт о гибели при обстрелах и незаконном лишении свободы мирных жителей, нарушении свободы слова, дискриминации русскоязычного населения, а также российских компаний и предпринимателей, водной блокаде Крымского полуострова, лишении жителей юго-востока Украины возможности участвовать в выборах и нападениях на российские посольства и консульства.
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