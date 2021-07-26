Первый министр обороны ДНР готов стать свидетелем против Украины в ЕСПЧ

Первый министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Хакимзянов готов выступить свидетелем при рассмотрении иска России против Украины в ЕСПЧ.

"Если потребуется, я могу выступить свидетелем, рассказать, как всё происходило. У меня остались материалы уголовного дела, которое завела на меня Украина", — заявил РИА "Новости" Хакимзянов.

Сейчас он находится под санкциями Евросоюза и Украины, что может стать помехой для его присутствия в суде как свидетеля. Однако Хакимзянов готов дать показания по видеосвязи.

"Это вполне возможно, интернет работает. Проблем с этим нет, с видеосвязью. Проблема решаемая", — заявил он.