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Первый министр обороны ДНР готов стать свидетелем против Украины в ЕСПЧ

Он сейчас находится под санкциями Евросоюза и Украины. Если это станет помехой в даче показаний, то может выступить по видеосвязи.

26 июля, 03:43
<p>Игорь Хакимзянов. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2_(cropped).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Игорь Хакимзянов. Фото © Wikipedia

Первый министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Хакимзянов готов выступить свидетелем при рассмотрении иска России против Украины в ЕСПЧ.

"Если потребуется, я могу выступить свидетелем, рассказать, как всё происходило. У меня остались материалы уголовного дела, которое завела на меня Украина", — заявил РИА "Новости" Хакимзянов.

Сейчас он находится под санкциями Евросоюза и Украины, что может стать помехой для его присутствия в суде как свидетеля. Однако Хакимзянов готов дать показания по видеосвязи.

"Это вполне возможно, интернет работает. Проблем с этим нет, с видеосвязью. Проблема решаемая", — заявил он.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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