Ефимова и Чикунова вышли в финал Олимпиады на стометровке брассом
Заплыв у женщин состоится во вторник. Российские спортсменки квалифицировались пятым временем и шестым.
Фото © Instagram / Юлия Ефимова
Российские пловчихи Юлия Ефимова и Евгения Чикунова прошли в финал Олимпийских игр на дистанции 100 метров брассом.
В полуфинале Ефимова показала результат одна минута 6,34 секунды и квалифицировалась в финал с пятым временем. Чикунова шестая с показателем 1.06,47. Финальный заплыв у женщин на 100 метров брассом состоится во вторник.
Ранее Лайф публиковал расписание третьего дня на Олимпиаде в Токио. После двух стартовых дней наша сборная расположилась на пятом месте общего зачёта, имея в активе семь медалей.
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