Ефимова и Чикунова вышли в финал Олимпиады на стометровке брассом

Российские пловчихи Юлия Ефимова и Евгения Чикунова прошли в финал Олимпийских игр на дистанции 100 метров брассом.

В полуфинале Ефимова показала результат одна минута 6,34 секунды и квалифицировалась в финал с пятым временем. Чикунова шестая с показателем 1.06,47. Финальный заплыв у женщин на 100 метров брассом состоится во вторник.