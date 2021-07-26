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Ефимова и Чикунова вышли в финал Олимпиады на стометровке брассом

Заплыв у женщин состоится во вторник. Российские спортсменки квалифицировались пятым временем и шестым.

26 июля, 03:40
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CRoJt8ep2HX/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Юлия Ефимова</a> </p>

Фото © Instagram / Юлия Ефимова

Российские пловчихи Юлия Ефимова и Евгения Чикунова прошли в финал Олимпийских игр на дистанции 100 метров брассом.

В полуфинале Ефимова показала результат одна минута 6,34 секунды и квалифицировалась в финал с пятым временем. Чикунова шестая с показателем 1.06,47. Финальный заплыв у женщин на 100 метров брассом состоится во вторник.

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Ранее Лайф публиковал расписание третьего дня на Олимпиаде в Токио. После двух стартовых дней наша сборная расположилась на пятом месте общего зачёта, имея в активе семь медалей.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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