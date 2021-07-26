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Российские волейболисты победили сборную США на Олимпиаде

После двух туров команда, возглавляемая финским специалистом Туомасом Саммелвуо, идёт без поражений.

26 июля, 07:27
<p>Фото © Олимпийский комитет России</p>

Фото © Олимпийский комитет России

Мужская сборная России по волейболу победила команду США в матче второго тура группового этапа олимпийского турнира в Токио в четырёх партиях — 3-1 (25:23, 27:25, 21:25, 25:23).

У россиян 16 очков набрал Дмитрий Волков, 14 баллов принёс команде Егор Клюка. У сборной США 17 очков записал на свой счёт Тейлор Сандер.

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После двух туров российская команда, возглавляемая финским специалистом Туомасом Саммелвуо, идёт без поражений. Ранее она также в четырёх сетах одолела Аргентину.

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Следующим соперником нашей сборной станет Бразилия. Матч третьего тура состоится в среду, 28 июля.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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