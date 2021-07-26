Российские волейболисты победили сборную США на Олимпиаде
После двух туров команда, возглавляемая финским специалистом Туомасом Саммелвуо, идёт без поражений.
Фото © Олимпийский комитет России
Мужская сборная России по волейболу победила команду США в матче второго тура группового этапа олимпийского турнира в Токио в четырёх партиях — 3-1 (25:23, 27:25, 21:25, 25:23).
У россиян 16 очков набрал Дмитрий Волков, 14 баллов принёс команде Егор Клюка. У сборной США 17 очков записал на свой счёт Тейлор Сандер.
После двух туров российская команда, возглавляемая финским специалистом Туомасом Саммелвуо, идёт без поражений. Ранее она также в четырёх сетах одолела Аргентину.
Следующим соперником нашей сборной станет Бразилия. Матч третьего тура состоится в среду, 28 июля.
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