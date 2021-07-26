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Фехтовальщицы Великая и Позднякова вышли в полуфинал Олимпиады в Токио

В борьбе за выход в финал они встретятся с Анной Мартон из Венгрии и француженкой Манон Брюне соответственно.

26 июля, 06:59
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Российские саблистки Софья Великая и София Позднякова вышли в полуфинал олимпийского турнира в Токио.

Великая, которая на церемонии открытия Игр несла флаг ОКР, победила Мариэль Загунис из США со счётом 15:8. Позднякова — дочь президента ОКР Станислава Позднякова — одолела китаянку Чжажой Цян (15:12).

В борьбе за выход в финал Великая встретится с Анной Мартон из Венгрии, Позднякова — с француженкой Манон Брюне.

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

На данный момент в активе сборной России семь медалей (одно золото, четыре серебра и две бронзы). В общекомандном зачёте мы занимаем шестое место.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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