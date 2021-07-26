Фехтовальщицы Великая и Позднякова вышли в полуфинал Олимпиады в Токио
В борьбе за выход в финал они встретятся с Анной Мартон из Венгрии и француженкой Манон Брюне соответственно.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Российские саблистки Софья Великая и София Позднякова вышли в полуфинал олимпийского турнира в Токио.
Великая, которая на церемонии открытия Игр несла флаг ОКР, победила Мариэль Загунис из США со счётом 15:8. Позднякова — дочь президента ОКР Станислава Позднякова — одолела китаянку Чжажой Цян (15:12).
В борьбе за выход в финал Великая встретится с Анной Мартон из Венгрии, Позднякова — с француженкой Манон Брюне.
На данный момент в активе сборной России семь медалей (одно золото, четыре серебра и две бронзы). В общекомандном зачёте мы занимаем шестое место.
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