Фехтовальщицы Великая и Позднякова вышли в полуфинал Олимпиады в Токио

Российские саблистки Софья Великая и София Позднякова вышли в полуфинал олимпийского турнира в Токио.

Великая, которая на церемонии открытия Игр несла флаг ОКР, победила Мариэль Загунис из США со счётом 15:8. Позднякова — дочь президента ОКР Станислава Позднякова — одолела китаянку Чжажой Цян (15:12).

В борьбе за выход в финал Великая встретится с Анной Мартон из Венгрии, Позднякова — с француженкой Манон Брюне.