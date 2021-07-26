13-летняя японка Нисия завоевала золото в скейтбординге на Олимпиаде

Японка Момидзи Нисия завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио в скейтбординге в дисциплине "стрит". Отметим, что чемпионке всего 13 лет.

По итогам соревнований Нисия набрала 15,26 балла. Серебряной олимпийской чемпионкой стала её ровесница из Бразилии Райсса Лил — 14,64 балла. А бронзу взяла 16-летняя японка Фуна Накаяма с результатом 14,49 балла. Добавим, что соревнования по скейтбордингу проводятся впервые.

Стоит отметить, что Момидзи Нисия стала третьей в списке самых молодых олимпийских чемпионов за всю историю. Рекорд принадлежит Марджори Гестринг из США, которая победила в прыжках в воду с трёхметровой высоты на Играх в 1936 году. Следом идёт немец Клаус Зерта, ставший золотым чемпионом в академической гребле в парных двойках на Играх в 1960 году. Обоим олимпийцам также было по 13 лет.

Нисия принесла своей сборной шестую золотую медаль на Олимпиаде-2020. Таким образом, сейчас Япония находится на втором месте в общем медальном зачёте, в лидерах Китай. Наша сборная расположилась на пятом месте, имея в активе семь медалей.