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13-летняя японка Нисия завоевала золото в скейтбординге на Олимпиаде

Серебряной чемпионкой стала её ровесница из Бразилии Райсса Лил, а бронзу взяла 16-летняя представительница Страны восходящего солнца.

26 июля, 06:42
<p>Момидзи Нисия. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CRxxl76Lxh5/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Tokyo2020</a></p>

Момидзи Нисия. Фото © Instagram / Tokyo2020

Японка Момидзи Нисия завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио в скейтбординге в дисциплине "стрит". Отметим, что чемпионке всего 13 лет.

По итогам соревнований Нисия набрала 15,26 балла. Серебряной олимпийской чемпионкой стала её ровесница из Бразилии Райсса Лил — 14,64 балла. А бронзу взяла 16-летняя японка Фуна Накаяма с результатом 14,49 балла. Добавим, что соревнования по скейтбордингу проводятся впервые.

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Стоит отметить, что Момидзи Нисия стала третьей в списке самых молодых олимпийских чемпионов за всю историю. Рекорд принадлежит Марджори Гестринг из США, которая победила в прыжках в воду с трёхметровой высоты на Играх в 1936 году. Следом идёт немец Клаус Зерта, ставший золотым чемпионом в академической гребле в парных двойках на Играх в 1960 году. Обоим олимпийцам также было по 13 лет.

Нисия принесла своей сборной шестую золотую медаль на Олимпиаде-2020. Таким образом, сейчас Япония находится на втором месте в общем медальном зачёте, в лидерах Китай. Наша сборная расположилась на пятом месте, имея в активе семь медалей.

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Ранее Лайф сообщал, что российские пловчихи Юлия Ефимова и Евгения Чикунова вышли в финал Олимпиады на стометровке брассом. Заплыв у женщин состоится во вторник, 27 июля. Российские спортсменки квалифицировались пятым временем и шестым.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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