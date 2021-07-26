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Веснина и Кудерметова вышли в четвертьфинал парного теннисного турнира на Олимпиаде в Токио

Их следующими соперницами будут Людмила и Надежда Киченок с Украины.

26 июля, 07:14
<p>Фото © Getty Images / Simon Bruty / Anychance</p>

Фото © Getty Images / Simon Bruty / Anychance

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина вышли в четвертьфинал парного турнира на Олимпийских играх в Токио.

Во втором круге они одолели представительниц Нидерландов Кики Бертенс и Деми Схюрс со счётом 6:2, 3:6, 10:7. Матч продолжался 1 час 17 минут.

В четвертьфинале россиянки сыграют с Людмилой и Надеждой Киченок с Украины, которые победили Сару Эррани и Ясмине Паолини из Италии.

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Напомним, что в одиночном турнире Веснина и Кудерметова уже выбыли из борьбы за медали.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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