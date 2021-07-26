Веснина и Кудерметова вышли в четвертьфинал парного теннисного турнира на Олимпиаде в Токио
Их следующими соперницами будут Людмила и Надежда Киченок с Украины.
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Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина вышли в четвертьфинал парного турнира на Олимпийских играх в Токио.
Во втором круге они одолели представительниц Нидерландов Кики Бертенс и Деми Схюрс со счётом 6:2, 3:6, 10:7. Матч продолжался 1 час 17 минут.
В четвертьфинале россиянки сыграют с Людмилой и Надеждой Киченок с Украины, которые победили Сару Эррани и Ясмине Паолини из Италии.
Напомним, что в одиночном турнире Веснина и Кудерметова уже выбыли из борьбы за медали.
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