Веснина и Кудерметова вышли в четвертьфинал парного теннисного турнира на Олимпиаде в Токио

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина вышли в четвертьфинал парного турнира на Олимпийских играх в Токио.

Во втором круге они одолели представительниц Нидерландов Кики Бертенс и Деми Схюрс со счётом 6:2, 3:6, 10:7. Матч продолжался 1 час 17 минут.

В четвертьфинале россиянки сыграют с Людмилой и Надеждой Киченок с Украины, которые победили Сару Эррани и Ясмине Паолини из Италии.