Российские прыгуны в воду Виктор Минибаев и Александр Бондарь завоевали бронзовые медали на Олимпийских играх в Токио.

Наши соотечественники стали третьими в синхронных прыжках с десятиметровой вышки. Победу же одержали представители Великобритании Томас Дейли и Мэтти Ли, вторыми стали китайцы Чэнь Айсэнь и Юань Цао.