Третья бронза: Прыгуны в воду Минибаев и Бондарь стали третьими на Олимпиаде в Токио
Первыми в тяжелейшей борьбе стали представители Великобритании, на втором месте расположились китайцы.
Фото © Олимпийский комитет России
Российские прыгуны в воду Виктор Минибаев и Александр Бондарь завоевали бронзовые медали на Олимпийских играх в Токио.
Наши соотечественники стали третьими в синхронных прыжках с десятиметровой вышки. Победу же одержали представители Великобритании Томас Дейли и Мэтти Ли, вторыми стали китайцы Чэнь Айсэнь и Юань Цао.
Таким образом, наша сборная завоевала восьмую медаль на играх в Токио. Пока что у нашей команды одно золото, четыре серебра и три бронзы.
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