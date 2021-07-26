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Третья бронза: Прыгуны в воду Минибаев и Бондарь стали третьими на Олимпиаде в Токио

Первыми в тяжелейшей борьбе стали представители Великобритании, на втором месте расположились китайцы.

26 июля, 07:06
<p>Фото © Олимпийский комитет России</p>

Фото © Олимпийский комитет России

Российские прыгуны в воду Виктор Минибаев и Александр Бондарь завоевали бронзовые медали на Олимпийских играх в Токио.

Наши соотечественники стали третьими в синхронных прыжках с десятиметровой вышки. Победу же одержали представители Великобритании Томас Дейли и Мэтти Ли, вторыми стали китайцы Чэнь Айсэнь и Юань Цао.

Первое золото и серебряный парад: Итоги второго дня на Олимпийских играх в Токио

Первое золото и серебряный парад: Итоги второго дня на Олимпийских играх в Токио

Таким образом, наша сборная завоевала восьмую медаль на играх в Токио. Пока что у нашей команды одно золото, четыре серебра и три бронзы.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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