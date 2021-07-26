На Украине заявили о необходимости готовиться к силовому освобождению Донбасса

Власти Украины должны рассмотреть вариант силового освобождения Донбасса после парламентских выборов в России. Таким мнением поделился экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Незалежной Юрий Грымчак в беседе с порталом Obozrevatel.

"В ближайшей перспективе наша страна должна готовиться к тому, что нам придётся освобождать эту территорию тем или иным путём. <...> Хотелось бы, чтобы это произошло всё же политико-дипломатическим путём, но армию надо готовить к возможному применению оружия для освобождения своей территории", — отметил Грымчак.

По его словам, участие россиян, проживающих в Донбассе, в выборах в Госдуму РФ якобы говорит о том, что Москва намерена присоединить эти земли. При этом он отметил, что в Кремле вряд ли планируют признавать регион в ближайшее время.