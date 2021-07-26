На трассе в США из-за песчаной бури столкнулось 20 автомобилей, семь человек погибло

На трассе в США из-за песчаной бури столкнулось 20 автомобилей, погибло семь человек. Видео © Twitter / KUTV2News

Семь человек погибли и несколько пострадали при столкновении 20 автомобилей в американском штате Юта, на который обрушилась песчаная буря. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на местные власти.

Серия аварий произошла днём в минувшее воскресенье, 25 июля, в городе Канош. Из-за разгула стихии на дороге была плохая видимость, что и стало основной причиной массового ДТП. По данным издания, не менее 10 пострадавших с различными травмами были госпитализированы в критическом состоянии, причём некоторых из них пришлось доставлять до больницы с помощью вертолётов.

Отмечается, что из-за происшествия было приостановлено движение по трассе в южном направлении. Сотрудники дорожного патруля Юты призвали на помощь работников экстренных служб из соседних городов.