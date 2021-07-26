На трассе в США из-за песчаной бури столкнулось 20 автомобилей, семь человек погибло
Нескольких пострадавших госпитализировали в критическом состоянии, причём некоторых из них пришлось доставлять до больницы с помощью вертолётов.
Фото © Twitter / KUTV2News
На трассе в США из-за песчаной бури столкнулось 20 автомобилей, погибло семь человек. Видео © Twitter / KUTV2News
Семь человек погибли и несколько пострадали при столкновении 20 автомобилей в американском штате Юта, на который обрушилась песчаная буря. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на местные власти.
Серия аварий произошла днём в минувшее воскресенье, 25 июля, в городе Канош. Из-за разгула стихии на дороге была плохая видимость, что и стало основной причиной массового ДТП. По данным издания, не менее 10 пострадавших с различными травмами были госпитализированы в критическом состоянии, причём некоторых из них пришлось доставлять до больницы с помощью вертолётов.
Отмечается, что из-за происшествия было приостановлено движение по трассе в южном направлении. Сотрудники дорожного патруля Юты призвали на помощь работников экстренных служб из соседних городов.
Ранее Лайф рассказывал, что под Астраханью четыре человека заживо сгорели в огненном ДТП с участием легковушки и КамАЗа. На передних сиденьях искорёженного автомобиля KIA нашли тела двух взрослых. Предположительно, пассажирами были двое несовершеннолетних.
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