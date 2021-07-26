Адмирала в отставке Лобанова подозревают в жестоком убийстве супруги и сына
Изрезанные тела пенсионерки и мужчины обнаружили после обращения в полицию дочери убитой. Она сообщила, что из квартиры чувствуется трупный запах.
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Бывшего адмирала флота России Леонида Лобанова подозревают в жестоком убийстве супруги и взрослого сына, тела которых были обнаружены в квартире на улице Бутлерова. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что следственно-оперативная группа работала на месте происшествия всю ночь. Стало известно, что убийство произошло не позднее 16 июля.
Источник Лайфа подтвердил, что погибшими действительно являются члены семьи Лобанова.
Напомним, тела 84-летней пенсионерки и 56-летнего мужчины были обнаружены после того, как в полицию обратилась дочь убитой. Она сообщила, что из квартиры чувствуется трупный запах.
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