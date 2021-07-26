Адмирала в отставке Лобанова подозревают в жестоком убийстве супруги и сына

Бывшего адмирала флота России Леонида Лобанова подозревают в жестоком убийстве супруги и взрослого сына, тела которых были обнаружены в квартире на улице Бутлерова. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что следственно-оперативная группа работала на месте происшествия всю ночь. Стало известно, что убийство произошло не позднее 16 июля.

Источник Лайфа подтвердил, что погибшими действительно являются члены семьи Лобанова.