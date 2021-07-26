НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Адмирала в отставке Лобанова подозревают в жестоком убийстве супруги и сына

Изрезанные тела пенсионерки и мужчины обнаружили после обращения в полицию дочери убитой. Она сообщила, что из квартиры чувствуется трупный запах.

26 июля, 07:07
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Бывшего адмирала флота России Леонида Лобанова подозревают в жестоком убийстве супруги и взрослого сына, тела которых были обнаружены в квартире на улице Бутлерова. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что следственно-оперативная группа работала на месте происшествия всю ночь. Стало известно, что убийство произошло не позднее 16 июля.

Раскрыты подробности убийства оперативника МВД подмосковной бандой киллеров

Раскрыты подробности убийства оперативника МВД подмосковной бандой киллеров

Источник Лайфа подтвердил, что погибшими действительно являются члены семьи Лобанова.

Напомним, тела 84-летней пенсионерки и 56-летнего мужчины были обнаружены после того, как в полицию обратилась дочь убитой. Она сообщила, что из квартиры чувствуется трупный запах.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В Петербурге спортсмены спасли женщину от преследователя с топором

сегодня в 01:20

Адмирал США рассказал о шагах НАТО в случае войны между Россией и Украиной

8 мая, 17:32

Жительницу Приморья ранило сигнальной ракетой на праздновании Дня ВМФ

сегодня в 07:52

Спаслись за секунды до конца: Российские ватерполистки сыграли вничью с Венгрией на Олимпиаде

сегодня в 07:49

Муж раскрыл последние слова журналистки BBC, которая скончалась после вакцинации AstraZeneca

сегодня в 07:52

Новости партнеров

Layer 1