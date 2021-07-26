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Российский тхэквондист Храмцов вышел в финал Олимпийских игр в Токио

В поединке за золото он сразится с победителем схватки между Никитой Рафаловичем из Узбекистана и представителем Иордании Салехом Эль-Шарабати.

26 июля, 07:38
<p>Фото © Олимпийский комитет России</p>

Фото © Олимпийский комитет России

Российский тхэквондист Храмцов пробился в финал Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 80 килограммов.

В полуфинале россиянин, посеянный на турнире под первым номером, разгромил Сейфа Эйссу из Египта. Поединок завершился со счётом 15:1 в пользу нашего спортсмена.

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За золото Храмцов сразится с победителем полуфинальной схватки между Никитой Рафаловичем из Узбекистана и представителем Иордании Салехом Эль-Шарабати.

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Медаль Храмцова станет для российских тхэквондистов третьей на турнире. Ранее Михаил Артамонов взял бронзу в категории до 58 килограммов, а Татьяна Минина выиграла серебро в весе до 57 килограммов.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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