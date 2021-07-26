Российский тхэквондист Храмцов вышел в финал Олимпийских игр в Токио

Российский тхэквондист Храмцов пробился в финал Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 80 килограммов.

В полуфинале россиянин, посеянный на турнире под первым номером, разгромил Сейфа Эйссу из Египта. Поединок завершился со счётом 15:1 в пользу нашего спортсмена.

За золото Храмцов сразится с победителем полуфинальной схватки между Никитой Рафаловичем из Узбекистана и представителем Иордании Салехом Эль-Шарабати.