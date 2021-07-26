"Груз с души уже упал": Минибаев и Бондарь рассказали об ощущениях после завоевания бронзы на Олимпиаде
Победу одержали Томас Дейли и Мэтти Ли из Великобритании, вторыми стали китайцы Чэнь Айсэнь и Юань Цао.
Фото © Олимпийский комитет России
Призёры Олимпийских игр в прыжках в воду россияне Виктор Минибаев и Александр Бондарь заявили, что все усилия в их карьере окупились медалью на олимпийском турнире в Токио. Об этом они рассказали журналистам.
"Конечно, всё это теперь окупилось. Как могло не окупиться, если теперь есть медаль", — заявил Бондарь.
Минибаев и Бондарь набрали в финале 439,92 балла. Победу одержали Томас Дейли и Мэтти Ли из Великобритании (471,81), вторыми стали китайцы Чэнь Айсэнь и Юань Цао (470,58).
"Есть какое-то облегчение, груз с души уже упал. Сложно что-то даже говорить, очень довольны, рады этой медали, рады, что она есть. Всем спасибо большое за поддержку и спасибо всем, кто переживал", — заявил Минибаев.
Медаль стала для сборной России восьмой на турнире. На данный момент у нашей команды одно золото, четыре серебра и три бронзы. В медальном зачёте она занимает седьмое место.
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