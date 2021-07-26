"Груз с души уже упал": Минибаев и Бондарь рассказали об ощущениях после завоевания бронзы на Олимпиаде

Победу одержали Томас Дейли и Мэтти Ли из Великобритании, вторыми стали китайцы Чэнь Айсэнь и Юань Цао.