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"Груз с души уже упал": Минибаев и Бондарь рассказали об ощущениях после завоевания бронзы на Олимпиаде

Победу одержали Томас Дейли и Мэтти Ли из Великобритании, вторыми стали китайцы Чэнь Айсэнь и Юань Цао.

26 июля, 08:28
<p>Фото © Олимпийский комитет России</p>

Фото © Олимпийский комитет России

Призёры Олимпийских игр в прыжках в воду россияне Виктор Минибаев и Александр Бондарь заявили, что все усилия в их карьере окупились медалью на олимпийском турнире в Токио. Об этом они рассказали журналистам.

"Конечно, всё это теперь окупилось. Как могло не окупиться, если теперь есть медаль", — заявил Бондарь.

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Минибаев и Бондарь набрали в финале 439,92 балла. Победу одержали Томас Дейли и Мэтти Ли из Великобритании (471,81), вторыми стали китайцы Чэнь Айсэнь и Юань Цао (470,58).

"Есть какое-то облегчение, груз с души уже упал. Сложно что-то даже говорить, очень довольны, рады этой медали, рады, что она есть. Всем спасибо большое за поддержку и спасибо всем, кто переживал", заявил Минибаев.

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Медаль стала для сборной России восьмой на турнире. На данный момент у нашей команды одно золото, четыре серебра и три бронзы. В медальном зачёте она занимает седьмое место.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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