Теннисист Медведев вышел в третий круг олимпийского турнира в Токио

Российский теннисист Даниил Медведев победил Сумита Нагала из Индии во втором круге олимпийского турнира в одиночном разряде. Игра завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу второй ракетки мира.

Встреча продолжалась 1 час 7 минут. За это время россиянин исполнил четыре эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из одиннадцати. При этом он ни разу не отдал сопернику свою подачу.

"Я много его видел по юниорам, хороший парень, пока не вошёл в топ, но у него есть шансы, по себе знаю, что такое возможно. Сегодня рад, что у меня получилось показать свой теннис, ему было тяжело, он не привык к такому уровню", — сказал Медведев журналистам после матча.

В третьем круге Медведев сыграет с итальянцем Фабио Фоньини, который одолел Егора Герасимова из Белоруссии — 6:4, 7:6 (7:4).