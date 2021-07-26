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Теннисист Медведев вышел в третий круг олимпийского турнира в Токио

Его следующим соперником на соревнованиях в японской столице будет итальянец Фабио Фоньини.

26 июля, 07:55
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/DaniilMedwed/status/1418823594369560582/photo/4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Daniil Medvedev</a></p>

Фото © Twitter / Daniil Medvedev

Российский теннисист Даниил Медведев победил Сумита Нагала из Индии во втором круге олимпийского турнира в одиночном разряде. Игра завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу второй ракетки мира.

Встреча продолжалась 1 час 7 минут. За это время россиянин исполнил четыре эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из одиннадцати. При этом он ни разу не отдал сопернику свою подачу.

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"Я много его видел по юниорам, хороший парень, пока не вошёл в топ, но у него есть шансы, по себе знаю, что такое возможно. Сегодня рад, что у меня получилось показать свой теннис, ему было тяжело, он не привык к такому уровню", — сказал Медведев журналистам после матча.

В третьем круге Медведев сыграет с итальянцем Фабио Фоньини, который одолел Егора Герасимова из Белоруссии — 6:4, 7:6 (7:4).

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Ранее Медведев вылетел из борьбы в парном разряде Олимпиады. В первом круге он с Асланом Карацевым проиграл представителям Словакии Филипу Полашеку и Лукашу Кляйну (5:7, 4:6).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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