Женская сборная России по водному поло сыграла вничью с командой Венгрии в рамках турнира на Олимпиаде в Токио. Встреча завершилась со счётом 10:10.

Добавим, что решающий гол в этой встрече нашим соотечественницам удалось забить буквально за несколько секунд до финального свистка и уйти от поражения. Таким образом, после двух матчей наша сборная расположилась на второй позиции в группе.