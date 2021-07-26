Спаслись за секунды до конца: Российские ватерполистки сыграли вничью с Венгрией на Олимпиаде
Пока что наши спортсменки находятся на втором месте в своей группе. В следующем матче они сыграют против лидера — сборной США.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Женская сборная России по водному поло сыграла вничью с командой Венгрии в рамках турнира на Олимпиаде в Токио. Встреча завершилась со счётом 10:10.
Добавим, что решающий гол в этой встрече нашим соотечественницам удалось забить буквально за несколько секунд до финального свистка и уйти от поражения. Таким образом, после двух матчей наша сборная расположилась на второй позиции в группе.
В следующем матче наших девушек ждёт серьёзная проверка — матч с лидером подгруппы сборной США. Игра состоится 30 июля.
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