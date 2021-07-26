В Москве задержали наркокурьера, который ходил "на работу" с маленьким сыном

В Москве задержали мужчину с наркотическими веществами, в машине с которым находился маленький ребёнок — его сын. Об этом сообщает РИА "Новости".

"25 июля 2021 года в 00:10 сотрудниками ДПС ГИБДД УВД по Южному округу была остановлена автомашина КИА под управлением водителя 1988 года рождения. В ходе проверки автомобиля были обнаружены и изъяты наркотические вещества... В автомобиле находился несовершеннолетний, он был передан матери", — сообщили агентству в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

По данным источника издания в правоохранительных органах, маленький ребёнок является сыном задержанного. У мужчины изъяли 105 свёртков весом 1,09 грамма каждый, в которых находился, предположительно, мефедрон. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере".