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В Мордовии осуждённым вынесли "модный приговор"

Чтобы поучаствовать в конкурсе, дамы создавали наряды из различных подручных материалов. Так, "кутюрье" использовали салфетки, газеты, пакеты, медицинские маски и даже фантики от конфет.

26 июля, 08:20
<p>Фото © <a href="https://13.fsin.gov.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=581085" target="_blank" rel="noopener noreferrer">УФСИН России по Республике Мордовия</a></p>

Фото © УФСИН России по Республике Мордовия

Даже в местах лишения свободы женщины могут оставаться прекрасными, талантливыми и обаятельными. Это доказали осуждённые из лечебного исправительного учреждения № 3 УФСИН по Республике Мордовия. На днях там прошёл креативный конкурс "Модный приговор".

Как сообщили в региональном УФСИН, чтобы поучаствовать в "соревнованиях", дамы делали наряды из различных подручных материалов. Отмечается, что "кутюрье" использовали бумажные салфетки, газеты, целлофановые пакеты, медицинские маски и даже фантики от конфет. Так, титул за "Лучший костюм" завоевала осуждённая Анастасия Бугаенко с платьем "Роза".

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В УФСИН добавили, что дамы, принимавшие активное участие в конкурсе, были поощрены.

Ранее Лайф рассказывал, что заключённые женской колонии зачитали рэп о мобильных телефонах. Девушки в музыкальном формате рассказали о том, что использование сотовой связи в тюрьме может усугубить и без того не лучшее положение осуждённых.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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