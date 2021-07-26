В Мордовии осуждённым вынесли "модный приговор"

Даже в местах лишения свободы женщины могут оставаться прекрасными, талантливыми и обаятельными. Это доказали осуждённые из лечебного исправительного учреждения № 3 УФСИН по Республике Мордовия. На днях там прошёл креативный конкурс "Модный приговор".

Как сообщили в региональном УФСИН, чтобы поучаствовать в "соревнованиях", дамы делали наряды из различных подручных материалов. Отмечается, что "кутюрье" использовали бумажные салфетки, газеты, целлофановые пакеты, медицинские маски и даже фантики от конфет. Так, титул за "Лучший костюм" завоевала осуждённая Анастасия Бугаенко с платьем "Роза".

В УФСИН добавили, что дамы, принимавшие активное участие в конкурсе, были поощрены.