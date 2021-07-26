ФСБ накрыла сеть подпольных оружейников в 25 регионах России

ФСБ задержала 45 подпольных оружейников в 25 регионах России, в результате изъято 272 единицы огнестрельного оружия, почти 440 артиллерийских боеприпасов и более 26,5 тысячи патронов.

Силовики накрыли 32 подпольные мастерские — в Москве, Адыгее, Башкирии, Крыму, Мордовии, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Ставропольском и Хабаровском краях, Амурской, Астраханской, Брянской, Белгородской, Вологодской, Владимирской, Калужской, Ленинградской, Московской, Псковской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Смоленской и Тверской областях.

Из незаконного оборота изъято 272 единицы оружия, 439 боеприпасов и мин, 65 гранат, более 26,5 тысячи патронов, 130 кг взрывчатых веществ (порох, тротил, аммонал), 256 взрывателей, 20 приспособлений для бесшумной стрельбы.