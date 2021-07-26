ФСБ накрыла сеть подпольных оружейников в 25 регионах России
Силовики обнаружили 32 подпольные мастерские, из которых изъяли 272 единицы оружия и 26,5 тысячи патронов.
Фото © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ
ФСБ задержала 45 подпольных оружейников в 25 регионах России, в результате изъято 272 единицы огнестрельного оружия, почти 440 артиллерийских боеприпасов и более 26,5 тысячи патронов.
Силовики накрыли 32 подпольные мастерские — в Москве, Адыгее, Башкирии, Крыму, Мордовии, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Ставропольском и Хабаровском краях, Амурской, Астраханской, Брянской, Белгородской, Вологодской, Владимирской, Калужской, Ленинградской, Московской, Псковской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Смоленской и Тверской областях.
Из незаконного оборота изъято 272 единицы оружия, 439 боеприпасов и мин, 65 гранат, более 26,5 тысячи патронов, 130 кг взрывчатых веществ (порох, тротил, аммонал), 256 взрывателей, 20 приспособлений для бесшумной стрельбы.
А ранее задержание организатора лаборатории по производству наркотиков в Ленобласти закончилось перестрелкой. Мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья по сотрудникам полиции. Один из сотрудников применил табельное оружие и обезвредил наркоторговца, ранив его в ногу. В отношении нарушителя СК возбудил сразу два уголовных дела.
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