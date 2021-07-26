В Петербурге возбудили уголовное дело после убийства жены и сына бывшего адмирала Лобанова

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после того, как в одной из квартир на улице Бутлерова были обнаружены изрезанные тела супруги и взрослого сына бывшего адмирала флота России Леонида Лобанова. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по региону.