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В Петербурге возбудили уголовное дело после убийства жены и сына бывшего адмирала Лобанова

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. В частности, устанавливают, кто причастен к жестокой расправе.

26 июля, 08:02
<p>Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после того, как в одной из квартир на улице Бутлерова были обнаружены изрезанные тела супруги и взрослого сына бывшего адмирала флота России Леонида Лобанова. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", — отмечается в релизе.

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В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. В частности, устанавливают лицо, причастное к совершению преступления. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства ведомства.

Ранее Лайф рассказывал, что в жестокой расправе подозревают самого адмирала в отставке. Изрезанные тела 84-летней пенсионерки и 56-летнего мужчины были обнаружены после того, как в полицию обратилась дочь убитой. Она сообщила, что из квартиры чувствуется трупный запах.


Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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