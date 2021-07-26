Врачи рассказали о неизвестном свойстве антиковидной вакцины

Вакцинация способна остановить развитие постковидного синдрома. Об этом заявил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в разговоре с Ura.ru.

"Похоже, вакцинация отрубает ковидный хвост (постковидный синдром. — Прим. Лайфа). У нас есть сообщения о единичных случаях, о серии клинических и наблюдательное исследование на эту тему. Если это подтвердится в рандомизированных клинических исследованиях (распределение субъектов в две или более группы и затем сравнение результатов. — Прим. Лайфа), мы получим не только профилактическую вакцину, но и реабилитационную", — пояснил медик.

Чтобы подтвердить или опровергнуть это, необходимо будет провести эксперимент с двумя группами людей, у которых наблюдается постковидный синдром. Одну из них нужно будет привить вакциной, а другую оставить в качестве контрольной.

Теорию о пользе препарата при "ковидном хвосте" поддержал вакцинолог, кандидат медицинских наук, главный врач медицинского центра "Лидер-медицина" Евгений Тимаков. Вакцина должна защищать организм и препятствовать размножению вируса, поэтому подобный эффект вполне возможен.

"Постковидный синдром возникает тогда, когда иммунитет не справляется и коронавирус размножается во всех органах нашего организма. Соответственно, имея функцию защиты предварительной, мы спасаемся от постковидного синдрома", — подчеркнул Тимаков.