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Врачи рассказали о неизвестном свойстве антиковидной вакцины

Препарат способен защищать организм человека не только от самого вируса, утверждают специалисты.

26 июля, 07:59
<p>Фото © ТАСС /<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Прокофьев Вячеслав</p>

Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Вакцинация способна остановить развитие постковидного синдрома. Об этом заявил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в разговоре с Ura.ru.

"Похоже, вакцинация отрубает ковидный хвост (постковидный синдром. — Прим. Лайфа). У нас есть сообщения о единичных случаях, о серии клинических и наблюдательное исследование на эту тему. Если это подтвердится в рандомизированных клинических исследованиях (распределение субъектов в две или более группы и затем сравнение результатов. — Прим. Лайфа), мы получим не только профилактическую вакцину, но и реабилитационную", — пояснил медик.

Чтобы подтвердить или опровергнуть это, необходимо будет провести эксперимент с двумя группами людей, у которых наблюдается постковидный синдром. Одну из них нужно будет привить вакциной, а другую оставить в качестве контрольной.

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Теорию о пользе препарата при "ковидном хвосте" поддержал вакцинолог, кандидат медицинских наук, главный врач медицинского центра "Лидер-медицина" Евгений Тимаков. Вакцина должна защищать организм и препятствовать размножению вируса, поэтому подобный эффект вполне возможен.

"Постковидный синдром возникает тогда, когда иммунитет не справляется и коронавирус размножается во всех органах нашего организма. Соответственно, имея функцию защиты предварительной, мы спасаемся от постковидного синдрома", — подчеркнул Тимаков.

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Ранее стало известно, что восстановить утраченные при ковиде обоняние и вкус помогут специальные ольфакторные тренинги. Медики отмечают, что при обычном течении заболевания нужен "банальный комплекс" — свежий воздух и хорошее питание.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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