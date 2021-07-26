Жительницу Приморья ранило сигнальной ракетой на праздновании Дня ВМФ

Жительница Приморья получила ранение сигнальной ракетой во время празднования Дня ВМФ. Видео © "ВКонтакте" / Новости Уссурийска

В Приморье во время празднования Дня Военно-морского флота пострадала жительница Владивостока — в неё попала сигнальная ракета. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе МО МВД России "Кавалеровский". Инцидент попал на видео.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что мужчина в матросской форме стоит на пляже, а затем поднимает руку с сигнальной ракетницей и стреляет вверх. Однако, вероятно из-за сильного ветра, заряд летит в сторону отдыхающих — и в определённый момент раздаётся крик женщины.

Как стало известно Лайфу, инцидент произошёл в посёлке городского типа Ольга. Пострадавшая — 28-летняя жительница Владивостока — была доставлена в больницу с травмой бедра. Полиция проводит проверку по факту случившегося, по её результатам будет принято решение в соответствии с российским законодательством.