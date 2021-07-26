В России за сутки выявили минимум случаев ковида со 2 июля
Таким образом, всего с начала эпидемии в стране зафиксировано 6 149 780 заболевших.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
За сутки в России выявили 23 239 новых случаев коронавируса — это минимум со 2 июля. За сутки умерло 727 пациентов, полностью выздоровело 16 200 человек. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
Больше всего заболевших — в Москве (+2629 случаев за сутки), Подмосковье (+2161), Петербурге (+1929), Нижегородской (+529) и Свердловской (+494) областях. Ситуация в других регионах выглядит следующим образом:
Статистика по заболевшим. Фото © стопкоронавирус.рф
Больше всего выздоровевших за сутки в этих же регионах: в Москве +4580, в Подмосковье +1675, Петербурге +1298, Нижегородской области +492 и Свердловской области +406.
Статистика по выздоровевшим. Фото © стопкоронавирус.рф
Таким образом, всего с начала эпидемии в России выявлено 6 149 780 случаев коронавируса во всех 85 регионах. За весь период умер 154 601 пациент, выздоровело 5 506 834.
А ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что в Россию из Перу может прийти лямбда-штамм коронавируса, и этот вариант может оказаться даже более заразным, чем гамма.
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