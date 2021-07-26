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В России за сутки выявили минимум случаев ковида со 2 июля

Таким образом, всего с начала эпидемии в стране зафиксировано 6 149 780 заболевших.

26 июля, 08:17
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

За сутки в России выявили 23 239 новых случаев коронавируса — это минимум со 2 июля. За сутки умерло 727 пациентов, полностью выздоровело 16 200 человек. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

Больше всего заболевших — в Москве (+2629 случаев за сутки), Подмосковье (+2161), Петербурге (+1929), Нижегородской (+529) и Свердловской (+494) областях. Ситуация в других регионах выглядит следующим образом:

Статистика по заболевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Статистика по заболевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Больше всего выздоровевших за сутки в этих же регионах: в Москве +4580, в Подмосковье +1675, Петербурге +1298, Нижегородской области +492 и Свердловской области +406.

Статистика по выздоровевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Статистика по выздоровевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Таким образом, всего с начала эпидемии в России выявлено 6 149 780 случаев коронавируса во всех 85 регионах. За весь период умер 154 601 пациент, выздоровело 5 506 834.

Худшее, конечно, впереди: Учёные предсказали появление вирусов-монстров

Худшее, конечно, впереди: Учёные предсказали появление вирусов-монстров

А ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что в Россию из Перу может прийти лямбда-штамм коронавируса, и этот вариант может оказаться даже более заразным, чем гамма.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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