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Пандемия ковида раскрыла проблему трудоустройства молодёжи, заявила Голикова

Некоторым молодым людям приходится заниматься совершенно не требующими квалификации вспомогательными работами, отметила вице-премьер.

26 июля, 08:12
<p>Фото © ТАСС / Алексей Филиппов</p>

Фото © ТАСС / Алексей Филиппов

Пандемия коронавируса указала на "болевые точки рынка труда", в частности на проблему безработицы среди молодых граждан и на отсутствие образования и профессиональной подготовки у юных соискателей. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала "Россия 24".

"Пандемия (с учётом того, что многие наши граждане оказались лишёнными работы) оголила нам, наверное, самые болевые точки рынка труда, указала нам на некоторые проблемы, которые связаны с трудоустройством молодёжи, с наличием на рынке труда молодых людей, которые вовсе не имеют никакого образования, никакой профессиональной подготовки", — пояснила вице-премьер.

По её словам, молодёжь вынуждена получать либо минимальное пособие по безработице, либо же выполнять вспомогательные функции, совершенно не требующие квалификации.

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Также Голикова отметила, что за последние годы среди молодых людей выросла заинтересованность в среднем профессиональном образовании. А побудило их к этому движение WorldSkills.

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Напомним, WorldSkills Russia является одной из программ АНО "Россия — страна возможностей". Чемпионаты платформы основываются на стандартах, утверждённых мировым экспертным сообществом. Главная цель проведения таких мероприятий — повышение престижа рабочих, инженерных, высокотехнологичных профессий, а также развитие профессиональных навыков и квалификации молодых специалистов.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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