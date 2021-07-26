Муж раскрыл последние слова журналистки BBC, которая скончалась после вакцинации AstraZeneca

44-летняя Лиза Шоу, которая работала на радиостанции BBC в Ньюкасле, никогда не испытывала никаких проблем со здоровьем. Но недавно женщине вкололи вакцину AstraZeneca. Уже через неделю британке стало плохо, ещё немного — и она совсем разболелась. Лизу положили в стационар. Поначалу лечение помогало, но потом она начала мучиться от головных болей и затуманенного сознания. Спустя несколько дней борьбы за жизнь в отделении интенсивной терапии женщина скончалась от невыносимых головных болей и кровоизлияния в мозг.

Фото © Twitter / LisaShawRadio

Муж Лизы Гарет Ив рассказал о последних моментах вместе с любимой и её предсмертных словах. Даже в ужасном состоянии журналистка в первую очередь думала о своей семье.

Я подошёл к ней, а она сказала мне идти домой и проверить нашего сына, потому что было уже поздно. Она сказала: "Я устала". Я поцеловал её. Больше я с ней не разговаривал Гарет Ив

Несмотря на потенциальную связь с прививкой от коронавируса, и эксперты, и даже муж Лизы признают: преимущества вакцины для большинства людей превышают риски. Да и Лиза была в восторге, когда её наконец вакцинировали. Она уже давно не обнимала свою престарелую мать и надеялась сделать это, как только у неё будет достаточно антител.

Фото © Twitter / LisaShawRadio

То, что сделала вакцина, невероятно. Эти люди проделали выдающуюся работу, чтобы снова поставить страну на ноги. Но нужно признать, что есть семьи, которые сильно пострадали от этого укола. Гарет Ив

Гарет признал, что количество смертей — капля в море по сравнению с тем, сколько жизней вакцина сможет спасти. Однако для его семьи смерть Лизы стала далеко не каплей. Скорее — огромной приливной волной, пишет The Sun.