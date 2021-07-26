Худшее, конечно, впереди: Учёные предсказали появление вирусов-монстров По словам вирусологов, SARS-Cov-2 сейчас "притирается" к человеческому организму и поэтому будет становиться всё опаснее и опаснее. 25 июля, 21:40 Фото © Shutterstock

Мы уже ознакомились с некоторыми особенностями строения вирусов и механизма их жизнедеятельности, теперь настало время изучать греческий алфавит. В нём 24 буквы. Первые три худо-бедно знают практически все: альфа, бета, гамма. Дальше у большинства людей начинаются проблемы. Четвёртой по счёту идёт дельта. Именно этой буквой обозначили индийский штамм ковида, который в последнее время широко обсуждается и пугает своей способностью уклоняться от антител.

— По всей видимости, клетки, которые заражены дельта-вирусом, не разрушаются, как это происходит со всеми другими штаммами, а он переходит из одной клетки в другую, делает дырку в мембране соседней клетки и образует синцитий (кластер соединённых между собой клеток — Прим. Лайфа), не разрушая саму клетку. Тем самым он защищён от антител клеточной мембраной. То есть образуются громадные клетки под названием синцитий. Из-за этого инфекционный процесс в каждом заражённом укорачивается, и врачи просто не успевают, и иммунная система тоже не успевает защитить своего хозяина за те четыре-пять дней, которые вирус нам отводит, — объяснил в интервью Лайфу глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

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Но дело в том, что на этом наши познания греческого окончательно исчерпываются, а вот эволюция вируса SARS-Cov-2 продолжается. В центре "Вектор" недавно сообщили о появлении гамма-штамма. Это интересно, поскольку согласно алфавиту гамма перед дельтой идёт. И почти одновременно в мире заговорили уже о лямбда-коронавирусе: по данным ВОЗ, он распространился уже в трёх десятках стран. И опять-таки хочется свериться с алфавитом, и, если его внимательно рассмотреть, напрашивается очень простой вывод: значит, коронавирусы "эпсилон", "дзета", "эта", "тета", "йота" и "каппа" уже существуют.

Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Пётр Чумаков не исключил, что в конце концов 24 букв греческого алфавита для всех будущих штаммов ковида не хватит — и придётся пользоваться каким-то другим. По его словам, разнообразие и скорость появления новых разновидностей CoViD-19 объясняется тем, что коронавирус сейчас обживается в новом для него человеческом организме. Он напомнил, что альфа-коронавирусы уже очень давно циркулируют среди людей и вызывают примерно четверть безобидных простуд, а нынешняя пандемия началась с того, что куда более опасный бета-коронавирус каким-то образом "перепрыгнул" через межвидовой барьер: перешёл от летучих мышей (существ с мощнейшим иммунитетом, кстати) к людям, которым живучесть рукокрылых и не снилась.

— Произошёл первый шаг, "шип" коронавируса приобрёл способность связываться с человеческим АСЕ-2-рецептором. Но слабенько. Он, в принципе, может заразить, но не оптимальным образом. Далее идёт притирание к этому рецептору, накопление мутаций в зоне RBD — в зоне связывания с этим рецептором — и такой вирус начинает ещё сильнее, быстрее проникать в клетку. Одновременно идёт притирание вообще к синтетическому аппарату организма человека, — объясняет известный вирусолог.

По его прогнозу, следующие штаммы будут ещё опаснее.

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— Потом коронавирус достигнет какого-то пика. Когда — трудно предсказать. Может быть, через два или три года. Возникнут такие монстры, которые будут постепенно, понемногу утрачивать свою вирулентность, — предполагает он.

Тревожные прогнозы озвучил и академик Гинцбург. Более того, он подчеркнул, что наука не может заранее знать, как именно этот вирус мутирует в следующий раз и какие новые способности приобретёт.

— В чём он будет становиться "хуже и хуже", в каких именно свойствах, вот это нам предстоит постоянно отслеживать, — сказал он.

Мониторинг новых штаммов CoViD-19 такая же важная часть войны с пандемией, как и вакцинация, отметил Александр Гинцбург.

— Тут как на поле боя: ты, конечно, обладаешь хорошими танками, вооружениями, но, если ты не знаешь, кто против тебя, кто полководец и какие войска где находятся, ты не знаешь 50, а может быть, и 80% информации, которая тебе нужна для победы, — говорит глава центра Гамалеи.

Вирусологи добавили, что, по их твёрдому убеждению, есть только один способ остановить эволюцию SARS-Cov-2.

— Если всё-таки вакцинация пройдёт нормально и привьются если не все, то хотя бы будет иммунная прослойка, которая будет достаточно значимой, то эта инфекция просто затухнет, — уверен главный научный сотрудник Института Энгельгардта Пётр Чумаков.

Авторы Адель Романенкова