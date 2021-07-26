Следовавший из Минска в Анталью самолёт Belavia готовится к экстренной посадке в России
По предварительным данным, лайнер следует в один из аэропортов Москвы из-за падения давления масла в двигателе.
Фото © VK / Belavia
Пассажирский самолёт белорусской авиакомпании "Белавиа", следовавший по маршруту Минск — Анталья, подал сигнал тревоги над Белгородской областью. По неподтверждённым официально данным, сейчас Boeing-737 со стабильной скоростью и высотой направляется в один из аэропортов Москвы.
Как стало известно Лайфу, предварительная причина экстренной посадки — падение давления масла в двигателе. На борту воздушного судна находится 197 пассажиров и семь членов экипажа.
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Ранее Лайф рассказывал, что рейс Благовещенск — Москва задержали из-за сообщения о ложном минировании. О наличии взрывчатки на борту лайнера заявил один из пассажиров. Его сразу же сняли с рейса и передали правоохранителям.
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