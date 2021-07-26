Следовавший из Минска в Анталью самолёт Belavia готовится к экстренной посадке в России

Пассажирский самолёт белорусской авиакомпании "Белавиа", следовавший по маршруту Минск — Анталья, подал сигнал тревоги над Белгородской областью. По неподтверждённым официально данным, сейчас Boeing-737 со стабильной скоростью и высотой направляется в один из аэропортов Москвы.

Как стало известно Лайфу, предварительная причина экстренной посадки — падение давления масла в двигателе. На борту воздушного судна находится 197 пассажиров и семь членов экипажа.