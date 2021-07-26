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Следовавший из Минска в Анталью самолёт Belavia готовится к экстренной посадке в России

По предварительным данным, лайнер следует в один из аэропортов Москвы из-за падения давления масла в двигателе.

26 июля, 08:26
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<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/belavia_airlines?z=photo-9868686_457240993/wall-9868686_12891" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Belavia</a></p>

Фото © VK / Belavia

Пассажирский самолёт белорусской авиакомпании "Белавиа", следовавший по маршруту Минск — Анталья, подал сигнал тревоги над Белгородской областью. По неподтверждённым официально данным, сейчас Boeing-737 со стабильной скоростью и высотой направляется в один из аэропортов Москвы.

Как стало известно Лайфу, предварительная причина экстренной посадки — падение давления масла в двигателе. На борту воздушного судна находится 197 пассажиров и семь членов экипажа.

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Ранее Лайф рассказывал, что рейс Благовещенск — Москва задержали из-за сообщения о ложном минировании. О наличии взрывчатки на борту лайнера заявил один из пассажиров. Его сразу же сняли с рейса и передали правоохранителям.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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