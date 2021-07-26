Подавший сигнал тревоги самолёт Belavia приземлился в Домодедово
На борту воздушного судна находится 197 пассажиров и семь членов экипажа.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Пассажирский Boeing-737 авиакомпании Belavia, следовавший рейсом Минск — Анталья и подавший сигнал тревоги, штатно приземлился в московском аэропорту Домодедово.
На борту воздушного судна находится 197 пассажиров и семь членов экипажа.
"Героем я себя не чувствую": Командир Прытков дал первое интервью о жёсткой посадке Ан-28 под Томском
Напомним, ранее пассажирский "боинг" Belavia подал сигнал тревоги над Белгородской областью. Как стало известно Лайфу, предварительная причина экстренной посадки — падение давления масла в двигателе.
Комментариев: 0