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Подавший сигнал тревоги самолёт Belavia приземлился в Домодедово

На борту воздушного судна находится 197 пассажиров и семь членов экипажа.

26 июля, 08:56
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Пассажирский Boeing-737 авиакомпании Belavia, следовавший рейсом Минск — Анталья и подавший сигнал тревоги, штатно приземлился в московском аэропорту Домодедово.

На борту воздушного судна находится 197 пассажиров и семь членов экипажа.

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Напомним, ранее пассажирский "боинг" Belavia подал сигнал тревоги над Белгородской областью. Как стало известно Лайфу, предварительная причина экстренной посадки — падение давления масла в двигателе.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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