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Телезвезда сняла с себя одежду, показав, что соблазнять парней ей не помешает даже целлюлит

Холли несколько лет с ним боролась, но в итоге поняла, что проще смириться, чем потратить всю жизнь на бессмысленные действия.

26 июля, 06:59

Фото © Instagram / hollygshore

Известная 29-летняя телезвезда — актриса Холли Хэйген из Англии многому может научить подписчиц в "Инстаграме" на своём примере. Она часто выкладывает горячие фото в купальниках и откровенных нарядах, однако идеальными их назвать очень трудно. Звезда британских сериалов не стесняется показывать себя с самых неприглядных сторон, несмотря на злобные комментарии от хейтеров.

Фото © Instagram / hollygshore

Фото © Instagram / hollygshore

На днях Холли поделилась с 3,9 млн подписчиков снимками того, как она отдыхает дома. Актриса наслаждалась погодой на заднем дворе возле надувного бассейна. Она позировала в двух разных купальниках, но ракурсы выбирать не старалась. На одном она гордо продемонстрировала складки на животе, а на втором — целлюлит, который отравил большую часть её жизни.

Фото © Instagram / hollygshore

Фото © Instagram / hollygshore

Этот проклятый целлюлит всё равно никуда не делся, так что проще с ним уже смириться. Не представляете мои ощущения, когда я впервые осмелилась надеть короткие шорты и юбку и пройтись в них по улице. Мода на инста-тренд, когда все стараются выглядеть более натурально и по-настоящему, очень мне помогла, так что я перестала прятаться

Холли Хэйген

Фото © Instagram / hollygshore

Фото © Instagram / hollygshore

Актриса не забывает напоминать своим подписчикам, как важно любить и принимать себя, пусть даже иногда приходится трудно из-за интернет-троллей. Она делилась обидными посланиями, которые ей часто присылают в личные сообщения, но из-за них она становится только сильнее. "О боже, её зад похож на спущенное колесо", "Дорогая, я уверена, что рядом с тобой есть спортзал", "Надень шорты и не позорься!" — такие комментарии больше не задевают Холли, хотя, по её словам, раньше она истязала себя диетами и тренировками только из-за них.

Модель плюс-сайз разделась на людном мосту, доказав, что она ничем не хуже красоток из реалити-шоу

Модель плюс-сайз разделась на людном мосту, доказав, что она ничем не хуже красоток из реалити-шоу

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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