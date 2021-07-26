"Желаю всем так отдыхать": Бузова оправдалась за танцы в неадекватном состоянии
Певица отметила, что, пока все её обсуждают, она уже с самого утра находится на работе. Звезда пожелала хейтерам счастья.
Ольга Бузова. Фото © Instagram / buzova86
Известная певица и телеведущая Ольга Бузова оправдалась перед поклонниками за танцы в неадекватном состоянии на концерте HammAli & Navai. Из-за них фанаты забили тревогу, посчитав, что звезда пристрастилась к спиртному и потеряла самоконтроль. Об этом сообщает издание "Дни.ру".
На видео попало, как Бузова танцует в неадекватном состоянии и еле держится на ногах, шокируя гостей
Бузова в свою очередь решила отстаивать своё право на подобное поведение на публике, отметив, что развлекается так, как хочет, и никто не имеет права читать ей мораль. Телеведущая пожелала завистникам уметь делать так же.
"Я желаю всем так отдыхать", — сказала певица в сториз в "Инстаграме".
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Теледива также отметила, что, пока все обсуждают её поведение, она с самого утра находится на работе.
Ранее Лайф рассказывал, что написавший несколько хитов Бузовой рэпер ST разоблачил певицу. По его словам, за провокационным образом кроется человек со слабостями и простыми человеческими желаниями.
Ольга Бузова в прошлом была участницей и ведущей реалити-шоу "Дом-2". Она также является актрисой, сыгравшей в сериале "Бедные люди" и ряде других телепроектов. А ещё она писательница, певица, модельер и бизнес-леди. Её аккаунт в "Инстаграме" — один из самых популярных в российском сегменте. Подробнее о биографии, творчестве и личной жизни Бузовой читайте на сайте uznayvse.ru.
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