Известная певица и телеведущая Ольга Бузова оправдалась перед поклонниками за танцы в неадекватном состоянии на концерте HammAli & Navai. Из-за них фанаты забили тревогу, посчитав, что звезда пристрастилась к спиртному и потеряла самоконтроль. Об этом сообщает издание "Дни.ру".

Бузова в свою очередь решила отстаивать своё право на подобное поведение на публике, отметив, что развлекается так, как хочет, и никто не имеет права читать ей мораль. Телеведущая пожелала завистникам уметь делать так же.

"Я желаю всем так отдыхать", — сказала певица в сториз в "Инстаграме".

Теледива также отметила, что, пока все обсуждают её поведение, она с самого утра находится на работе.

Ранее Лайф рассказывал, что написавший несколько хитов Бузовой рэпер ST разоблачил певицу. По его словам, за провокационным образом кроется человек со слабостями и простыми человеческими желаниями.