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В Москве внедрили новые алгоритмы лечения заразившихся ковидом беременных

Утверждённые врачами меры позволят постоянно отслеживать динамику состояния женщин и проводить необходимые плановые обследования.

26 июля, 09:39
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Москве врачи — акушеры-гинекологи внедрили новые алгоритмы лечения беременных с коронавирусом, чтобы обеспечить им высокий уровень комфорта и безопасности. Для будущих мам специально отведены отделения стационаров кратковременного пребывания на базе двух больниц. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Теперь на базе наших двух ведущих клиник с большим опытом лечения коронавирусной инфекции работают новые отделения стационаров кратковременного пребывания, которые будут принимать только беременных женщин", — цитирует вице-мэра пресс-служба комплекса социального развития Москвы.

Кроме того, заммэра рассказала, что на базе телемедицинского центра создан акушерский дистанционный консультативный центр. Там специалисты будут отслеживать состояние беременных пациенток.

"Широкий перечень проводимых обследований позволит выявить возможные риски и осложнения на ранней стадии, а также провести необходимые плановые обследования, в том числе скрининговые УЗИ", — отметила Ракова.

По данным пресс-службы комплекса социального развития столицы, стационары кратковременного пребывания открылись в ГКБ № 15 и 52. Общий перечень обязательных исследований и осмотров состоит из 14 пунктов, а при необходимости специалисты могут расширить его. В стационарах пациентки с лёгкой степенью тяжести течения CoViD-19 имеют возможность пройти инструментальные и лабораторные исследования. В этих же подразделениях будет проходить само лечение. По результатам анализов будут приниматься решения о возможной госпитализации будущих мам.

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Напомним, ранее Минздрав РФ обновил временные методические рекомендации по вакцинации от коронавируса "Спутником V". В них отмечается, что привиться препаратом могут онкобольные, завершившие лечение, а также беременные.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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