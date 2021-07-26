Знаменосец сборной России на церемонии открытия Олимпиады в Токио Софья Великая вышла в финал личного турнира саблисток, победив Анну Мартон из Венгрии со счётом 15:8.

В поединке за золото она встретится со своей соотечественницей Софией Поздняковой. Дочь президента ОКР Станислава Позднякова ранее одолела француженку Манон Брюне (15:10).

На пути к полуфиналу Великая победила Ренату Катону из Венгрии (15:4), итальянку Ирене Векки (15:12) и представительницу США Мариэль Загунис (15:8).

Напомним, что пять лет назад на прошлой Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Великая дошла до финала в личном турнире саблисток. В решающем поединке она уступила своей соотечественнице Яне Егорян (14:15).