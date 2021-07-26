Русский финал второй раз подряд: Саблистка Софья Великая сразится за золото с Софией Поздняковой
Пять лет назад на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Великая в финале уступила Яне Егорян.
Фото © Олимпийский комитет России
Знаменосец сборной России на церемонии открытия Олимпиады в Токио Софья Великая вышла в финал личного турнира саблисток, победив Анну Мартон из Венгрии со счётом 15:8.
В поединке за золото она встретится со своей соотечественницей Софией Поздняковой. Дочь президента ОКР Станислава Позднякова ранее одолела француженку Манон Брюне (15:10).
На пути к полуфиналу Великая победила Ренату Катону из Венгрии (15:4), итальянку Ирене Векки (15:12) и представительницу США Мариэль Загунис (15:8).
Напомним, что пять лет назад на прошлой Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Великая дошла до финала в личном турнире саблисток. В решающем поединке она уступила своей соотечественнице Яне Егорян (14:15).
В копилке сборной России сейчас восемь медалей Олимпиады в Токио (одно золото, четыре серебра и три бронзы). В общекомандном зачёте мы занимаем седьмое место.
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