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Фехтовальщица София Позднякова вышла в финал Олимпиады в Токио

Во втором полуфинале российский знаменосец Софья Великая встретится с Анной Мартон из Венгрии.

26 июля, 09:17
<p>Фото © Олимпийский комитет России</p>

Фото © Олимпийский комитет России

Российская саблистка София Позднякова в полуфинале личного турнира на Олимпиаде в Токио победила француженку Манон Брюне со счётом 15:10.

На пути к полуфиналу дочь президента ОКР победила Росселлу Грегорио из Италии (15:12) и двух китаянок — Ян Хэньгуй (15:8) и Цянь Цзяжуй (15:12).

Во втором полуфинале российский знаменосец Софья Великая встретится с Анной Мартон из Венгрии.

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

На данный момент в активе сборной России восемь медалей (одно золото, четыре серебра и три бронзы). В общекомандном зачёте мы занимаем седьмое место.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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