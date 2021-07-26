Фехтовальщица София Позднякова вышла в финал Олимпиады в Токио
Во втором полуфинале российский знаменосец Софья Великая встретится с Анной Мартон из Венгрии.
Фото © Олимпийский комитет России
Российская саблистка София Позднякова в полуфинале личного турнира на Олимпиаде в Токио победила француженку Манон Брюне со счётом 15:10.
На пути к полуфиналу дочь президента ОКР победила Росселлу Грегорио из Италии (15:12) и двух китаянок — Ян Хэньгуй (15:8) и Цянь Цзяжуй (15:12).
Во втором полуфинале российский знаменосец Софья Великая встретится с Анной Мартон из Венгрии.
На данный момент в активе сборной России восемь медалей (одно золото, четыре серебра и три бронзы). В общекомандном зачёте мы занимаем седьмое место.
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