Фехтовальщица София Позднякова вышла в финал Олимпиады в Токио

Российская саблистка София Позднякова в полуфинале личного турнира на Олимпиаде в Токио победила француженку Манон Брюне со счётом 15:10.

На пути к полуфиналу дочь президента ОКР победила Росселлу Грегорио из Италии (15:12) и двух китаянок — Ян Хэньгуй (15:8) и Цянь Цзяжуй (15:12).

Во втором полуфинале российский знаменосец Софья Великая встретится с Анной Мартон из Венгрии.