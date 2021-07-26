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В Кремле назвали ситуацию с ковидом в РФ далёкой от нормализации

По словам Дмитрия Пескова, из-за этого "применяются особенные меры предосторожности в отношении главы государства".

26 июля, 09:51
<p>Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин</p>

Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин

Ситуация с коронавирусом в России далека от нормализации. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о формате работы главы государства.

"Вы знаете, что в процессе работы некоторые люди могут контактировать с больными, кто-то мог недавно перенести болезнь из собеседников президента и так далее и тому подобное. Кто-то проходит через очень тщательное тестирование, кто-то большее количество дней, кто-то меньшее количество дней выдерживает карантин. Но пока с учётом того, что ситуация далека от нормализации, применяются особенные меры предосторожности в отношении главы государства", — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что Владимир Путин интенсивно проводит рабочие встречи и возобновил поездки по регионам.

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При этом в течение нескольких дней заболеваемость в РФ понемногу снижается. Так, сегодня, 26 июля, за сутки выявили 23 239 новых случаев коронавируса — это минимум с 2 июля.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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