В Кремле назвали ситуацию с ковидом в РФ далёкой от нормализации
По словам Дмитрия Пескова, из-за этого "применяются особенные меры предосторожности в отношении главы государства".
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Ситуация с коронавирусом в России далека от нормализации. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о формате работы главы государства.
"Вы знаете, что в процессе работы некоторые люди могут контактировать с больными, кто-то мог недавно перенести болезнь из собеседников президента и так далее и тому подобное. Кто-то проходит через очень тщательное тестирование, кто-то большее количество дней, кто-то меньшее количество дней выдерживает карантин. Но пока с учётом того, что ситуация далека от нормализации, применяются особенные меры предосторожности в отношении главы государства", — отметил представитель Кремля.
Песков добавил, что Владимир Путин интенсивно проводит рабочие встречи и возобновил поездки по регионам.
При этом в течение нескольких дней заболеваемость в РФ понемногу снижается. Так, сегодня, 26 июля, за сутки выявили 23 239 новых случаев коронавируса — это минимум с 2 июля.
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