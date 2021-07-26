В Кремле назвали ситуацию с ковидом в РФ далёкой от нормализации

Ситуация с коронавирусом в России далека от нормализации. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о формате работы главы государства.

"Вы знаете, что в процессе работы некоторые люди могут контактировать с больными, кто-то мог недавно перенести болезнь из собеседников президента и так далее и тому подобное. Кто-то проходит через очень тщательное тестирование, кто-то большее количество дней, кто-то меньшее количество дней выдерживает карантин. Но пока с учётом того, что ситуация далека от нормализации, применяются особенные меры предосторожности в отношении главы государства", — отметил представитель Кремля.