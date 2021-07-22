Бузова хотела красивое фото в мини-юбке, но опозорилась у всех на глазах, упав в реку в нелепой позе

Многие отметили, что не стоит на прогулку надевать такие неудобные и откровенные наряды, особенно если потом этот контент попадёт в Сеть.