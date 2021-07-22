Бузова хотела красивое фото в мини-юбке, но опозорилась у всех на глазах, упав в реку в нелепой позе
Многие отметили, что не стоит на прогулку надевать такие неудобные и откровенные наряды, особенно если потом этот контент попадёт в Сеть.
У 35-летней инста-дивы Ольги Бузовой вновь случился конфуз, и в этот раз уже в Африке. Там телеведущая сейчас снимает новое реалити-шоу вместе со многими знаменитостями и регулярно выкладывает фотоотчёты из жаркой страны. В один из дней блогерша решила сделать красивое фото у реки, но всё пошло не по плану. До противоположного берега певица добралась без приключений, а вот обратно — уже нет.
Видео © Instagram / buzova86
Покорять африканский ландшафт Ольга решила в рубашке с леопардовым принтом, розовом тюрбане и джинсовой мини-юбке, которая её и подвела. Возвращаясь к оператору через реку, инста-дива упала в воду, а затем балансировала как могла, показывая всё, что скрывалось под юбкой.
Ваша любимая рубрика "Ожидание/реальность", или, как говорится, через тернии к звёздам, но в моём случае через горную речку к фоточке
Некоторые из 23,1 млн подписчиков Ольги посмеялись над её неловкостью и тяжёлыми буднями блогеров. Однако большинство выступило с негодованием, заявив, что лезть в мини-юбке в реку — глупая затея, это понятно всем. К тому же "жёсткое падение", о котором заявила певица, оказалось лёгким и намеренным — вероятно, сказалась новая карьера актрисы.
В такой мини-юбке только в реку и идти...
Какое наигранное "падение"👎
Антон, посмотри, трусы не видно??? — Не видно, Оль!
Могла бы и надеть🙌
Зачем это делать? Звезду снимают со всех сторон. А в туалете камера будет снимать?
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