Нюша нашла смелый способ сообщить о беременности, снявшись полностью голой в своём новом клипе

Известная 30-летняя певица Нюша в один день порадовала своих фанатов по двум поводам. Она опубликовала свой новый клип на песню "Небо знает", который поклонники с нетерпением ждали, а в самом конце видео сделала заявление, позируя обнажённой в тёмной студии. Но не только нагота кумира привлекла её 4,9 млн подписчиков, но и заметно округлившийся живот.

Фото © YouTube / NYUSHA MUSIC

Позже все слухи развеяла и сама звезда, поделившись в "Инстаграме" снимком в обтягивающем жёлтом платье. "Секси мама индахаус", — заявила она, счастливо улыбаясь перед зеркалом. Поклонники тут же принялись поздравлять Нюшу с будущим прибавлением в семействе.

Фото © Instagram / nyusha_nyusha

Это очень неожиданно! Поздравляю ❤️😇 aleeena_k

Поздравляю😍 Какое счастье❤️ А я при встрече даже ничего не заметила🙈 chigirevavlada

Моя девочка! Как я рада за вас😍 innamere

Фото © Instagram / nyusha_nyusha