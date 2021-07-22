Нюша нашла смелый способ сообщить о беременности, снявшись полностью голой в своём новом клипе
Последнее время певица активно скрывала от подписчиков свой живот, и теперь им стало понятно, в чём причина.
Известная 30-летняя певица Нюша в один день порадовала своих фанатов по двум поводам. Она опубликовала свой новый клип на песню "Небо знает", который поклонники с нетерпением ждали, а в самом конце видео сделала заявление, позируя обнажённой в тёмной студии. Но не только нагота кумира привлекла её 4,9 млн подписчиков, но и заметно округлившийся живот.
Фото © YouTube / NYUSHA MUSIC
Позже все слухи развеяла и сама звезда, поделившись в "Инстаграме" снимком в обтягивающем жёлтом платье. "Секси мама индахаус", — заявила она, счастливо улыбаясь перед зеркалом. Поклонники тут же принялись поздравлять Нюшу с будущим прибавлением в семействе.
Это очень неожиданно! Поздравляю ❤️😇
Поздравляю😍 Какое счастье❤️ А я при встрече даже ничего не заметила🙈
Моя девочка! Как я рада за вас😍
"А теперь будет Пумба?" — пошутил один из подписчиков Нюши, намекая на имя её двухлетней дочери Симбе. Певица в 2017 году вышла замуж за Игоря Сивова — главного советника президента Международной федерации студенческого спорта. И спустя год у пары в одной из больниц Майами родилась девочка.
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