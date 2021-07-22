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Победительница "Холостяка" показала пикантные фото в бикини, с которыми не смирится ни один бойфренд

Но поклонники предъявили претензии к модели купальника, который надела девушка, и к тому факту, что после шоу её рядом с Тимати никто не видел.

22 июля, 07:15

Фото © Instagram / kat_safarova

К победительнице восьмого сезона "Холостяка" — 22-летней Екатерине Сафаровой — после шоу пришла не только популярность, но и множество хейтеров. Девушка сейчас вернулась жить в Испанию, где занимается моделингом и блогерством, продавая свои марафоны по похудению. Красотка регулярно выкладывает фото в купальниках, демонстрируя результаты своих тренировок. Но подписчики и тут находят, к чему придраться.

На днях Катя поделилась снимками на яхте в тёмном бикини на завязках. Девушка позировала возле ступеней, демонстрируя натуральную красоту — без макияжа и укладки. Украсить себя она решила лишь цепочкой на шею и серёжками. От идеальной фигуры модели нельзя было оторвать глаз, но многие из её 1,9 млн подписчиков это смогли сделать.

Фото © Instagram / kat_safarova

Фото © Instagram / kat_safarova

Когда же эти подгузники выйдут из моды 😒

g.s.x.photography

Честно? Купальник не очень🙄

katerina.13.07

Все, что должно быть сокровенным, — держи в секрете

tanatarovavk

Что-то Тимати оттолкнуло, раз он не с вами

venerasabyrgalieva

Фото © Instagram / kat_safarova

Фото © Instagram / kat_safarova

Последний вопрос особенно остро волнует многих поклонников и рэпера, и шоу "Холостяк". В финале восьмого сезона Тимати выбрал победительницей Катю, надеясь на новое начало и подарив ей кольцо (разумеется, не помолвочное). Пара даже некоторое время помелькала вместе и друг у друга в сториз. А теперь Катя счастливо живёт в Испании, а рэпера видят в компании других знойных красоток.

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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