Победительница "Холостяка" показала пикантные фото в бикини, с которыми не смирится ни один бойфренд

К победительнице восьмого сезона "Холостяка" — 22-летней Екатерине Сафаровой — после шоу пришла не только популярность, но и множество хейтеров. Девушка сейчас вернулась жить в Испанию, где занимается моделингом и блогерством, продавая свои марафоны по похудению. Красотка регулярно выкладывает фото в купальниках, демонстрируя результаты своих тренировок. Но подписчики и тут находят, к чему придраться.

На днях Катя поделилась снимками на яхте в тёмном бикини на завязках. Девушка позировала возле ступеней, демонстрируя натуральную красоту — без макияжа и укладки. Украсить себя она решила лишь цепочкой на шею и серёжками. От идеальной фигуры модели нельзя было оторвать глаз, но многие из её 1,9 млн подписчиков это смогли сделать.

Фото © Instagram / kat_safarova

Когда же эти подгузники выйдут из моды 😒 g.s.x.photography

Честно? Купальник не очень🙄 katerina.13.07

Все, что должно быть сокровенным, — держи в секрете tanatarovavk

Что-то Тимати оттолкнуло, раз он не с вами venerasabyrgalieva

Фото © Instagram / kat_safarova