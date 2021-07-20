Карпович показала на камеру грудь в прозрачном платье, и такая дерзость привела фанатов в восторг
Актриса приняла участие в фотосессии, чтобы продемонстрировать коллекцию дизайнерского инста-бренда.
Известная 35-летняя актриса Мирослава Карпович поразила фанатов в самое сердце роликом, на котором она появилась в довольно дерзком виде. Так звезда решила прорекламировать дизайнерский бренд одежды из трикотажа, который подойдёт не всем. В этом бывшая "папина дочка" призналась сама в подписи к публикации.
Видео © Instagram / alexyanbaev
Прыгала повыше, чтоб макушкой тучи вам разогнать, чтоб день вам "подсолнечнить" как следует, чтоб гольфы вам виднее было, всё остальное и так видно😂 Ибо платье исключительно для смелых девчат, также обладает эффектом продува со всех сторон😂
Фото © Instagram / alexyanbaev
В видео актриса танцевала в поле на фоне леса в зелёном платье, которое было настолько прозрачным, что не оставило ни одного шанса фантазиям. Под сетчатую ткань Мирослава не стала надевать бра, появившись перед фанатами почти что топлес. Поклонники оценили такое стильное решение актрисы и сообщили ей об этом в комментариях.
Воздушная фея-волшебница невероятной красоты🤩
Мирославочка, вы такая красивенькая, миленькая и хорошенькая ❤️ Мы вас очень сильно любим и ценим
Классная модель из вас получается, вы "мисс позитив"
Любопытно, что вопросов о статусе отношений Мирославы с Павлом Прилучным никто не задавал. Сперва звезду обвиняли в том, что она увела актёра из семьи с двумя детьми, и злорадствовали, когда у пары что-то шло не так. Но в последнее время они всё реже стали появляться вместе, а недавно бывший "мажор" отдохнул на яхте вместе с жаркими певицами-близняшками.
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