Карпович показала на камеру грудь в прозрачном платье, и такая дерзость привела фанатов в восторг

Известная 35-летняя актриса Мирослава Карпович поразила фанатов в самое сердце роликом, на котором она появилась в довольно дерзком виде. Так звезда решила прорекламировать дизайнерский бренд одежды из трикотажа, который подойдёт не всем. В этом бывшая "папина дочка" призналась сама в подписи к публикации.

Видео © Instagram / alexyanbaev

Прыгала повыше, чтоб макушкой тучи вам разогнать, чтоб день вам "подсолнечнить" как следует, чтоб гольфы вам виднее было, всё остальное и так видно😂 Ибо платье исключительно для смелых девчат, также обладает эффектом продува со всех сторон😂 Мирослава Карпович

Фото © Instagram / alexyanbaev

В видео актриса танцевала в поле на фоне леса в зелёном платье, которое было настолько прозрачным, что не оставило ни одного шанса фантазиям. Под сетчатую ткань Мирослава не стала надевать бра, появившись перед фанатами почти что топлес. Поклонники оценили такое стильное решение актрисы и сообщили ей об этом в комментариях.

Воздушная фея-волшебница невероятной красоты🤩 Vladavasilyeva_

Фото © Instagram / m1r0slava_karpovich

Мирославочка, вы такая красивенькая, миленькая и хорошенькая ❤️ Мы вас очень сильно любим и ценим Sunnyx_liza

Классная модель из вас получается, вы "мисс позитив" Userdroid1419