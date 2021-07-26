Билан присоединился к флешмобу #WewillROCyou и снял клип в поддержку спортсменов РФ
В ролике представлены кадры с тренировок пловца и гимнастки, а также видеозаписи реальных соревнований разных летних Олимпиад. В частности, Олимпийских игр 1980 года в Москве.
Известный певец Дима Билан присоединился к флешмобу #WewillROCyou и снял клип "Ради побед", посвящённый российским спортсменам. Ролик опубликован на ютуб-канале артиста.
"Мы через тернии к звёздам, для нас невозможного нет. Всей страной на пьедестале оставим свой след. Только ради побед!" — поётся в припеве композиции.
В видеоролике представлены кадры с тренировок пловца Льва Штрайха и гимнастки Кристины Шмидт, а также новостные сюжеты о том, что на Олимпиаде-2020 в Токио российские спортсмены выступают без флага и гимна. Кроме того, в клипе присутствуют видеозаписи побед олимпийцев РФ с реальных соревнований разных Игр, в том числе Олимпиады 1980 года в Москве и 2014-го в Сочи.
Напомним, что амбассадорами движения в поддержку российской сборной в Токио стали Тина Канделаки и Тимати. Идея пришлась по душе многим пользователям Интернета, которые принялись распространять хештег #WewillROCyou по всем соцсетям. Инициативу также оценил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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