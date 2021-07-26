Билан присоединился к флешмобу #WewillROCyou и снял клип в поддержку спортсменов РФ

"Мы через тернии к звёздам, для нас невозможного нет. Всей страной на пьедестале оставим свой след. Только ради побед!" — поётся в припеве композиции.

В видеоролике представлены кадры с тренировок пловца Льва Штрайха и гимнастки Кристины Шмидт, а также новостные сюжеты о том, что на Олимпиаде-2020 в Токио российские спортсмены выступают без флага и гимна. Кроме того, в клипе присутствуют видеозаписи побед олимпийцев РФ с реальных соревнований разных Игр, в том числе Олимпиады 1980 года в Москве и 2014-го в Сочи.