В Кремле заверили, что Путин болеет за российских атлетов на Олимпиаде в Токио

Президент России Владимир Путин вместе со всей страной болеет за наших атлетов на Олимпиаде в Токио, но у него нет возможности смотреть соревнования онлайн. Об этом в беседе с журналистам в понедельник рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.