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В Кремле заверили, что Путин болеет за российских атлетов на Олимпиаде в Токио

Ранее глава государства поздравил с олимпийским рекордом россиянку Виталину Бацарашкину, завоевавшую золотую медаль в пулевой стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

26 июля, 10:15

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин вместе со всей страной болеет за наших атлетов на Олимпиаде в Токио, но у него нет возможности смотреть соревнования онлайн. Об этом в беседе с журналистам в понедельник рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нашу олимпийскую чемпионку Путин уже поздравил с золотой медалью. Мы все вместе ждём новых золотых медалей, новых призёров Олимпийских игр. Президент, как вы понимаете, не имеет возможности смотреть онлайн выступления наших спортсменов, но, конечно же, болеет за наших", — отметил представитель Кремля.

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Ранее Лайф сообщал, что Виталина Бацарашкина принесла сборной России первое золото Олимпиады в Токио. Спортсменка набрала 240,3 балла и установила олимпийский рекорд в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров. А на прошлой Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году Бацарашкина стала серебряным призёром. Путин, поздравляя спортсменку, отметил, что "этот успех — заслуженная награда за труд, талант и целеустремлённость", а также пожелал победительнице благополучия, новых достижений и всего наилучшего.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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