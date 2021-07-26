Онищенко отреагировал на заявление учёных о снижении уровня интеллекта после ковида

Бывший главный государственный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с ФАН призвал к своевременной вакцинации от коронавируса. Так парламентарий прокомментировал данные учёных о том, что CoViD-19 необратимо снижает уровень интеллекта.

"Особенно для молодых людей интеллект и их особенности мышления являются их капиталом. И когда этот капитал на глазах рассыпается по причинам абсолютно неубедительным — типа "я не хочу вакцинироваться", то, конечно же, это потеря. Тут даже не надо каких-то дополнительных пояснений", — отметил первый зампред Комитета ГД по образованию и науке.

Даже при лёгкой степени тяжести CoViD-19 прогнозируется ухудшение когнитивных способностей человека. Однако врач-эпидемиолог считает, что лучший способ уберечь себя от физических или интеллектуальных недугов — следовать необходимым мерам профилактики.