Онищенко отреагировал на заявление учёных о снижении уровня интеллекта после ковида
Депутат убеждён, что следование необходимым мерам профилактики спасёт от физических и интеллектуальных недугов.
Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей
Бывший главный государственный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с ФАН призвал к своевременной вакцинации от коронавируса. Так парламентарий прокомментировал данные учёных о том, что CoViD-19 необратимо снижает уровень интеллекта.
"Особенно для молодых людей интеллект и их особенности мышления являются их капиталом. И когда этот капитал на глазах рассыпается по причинам абсолютно неубедительным — типа "я не хочу вакцинироваться", то, конечно же, это потеря. Тут даже не надо каких-то дополнительных пояснений", — отметил первый зампред Комитета ГД по образованию и науке.
Даже при лёгкой степени тяжести CoViD-19 прогнозируется ухудшение когнитивных способностей человека. Однако врач-эпидемиолог считает, что лучший способ уберечь себя от физических или интеллектуальных недугов — следовать необходимым мерам профилактики.
"Сейчас что можно советовать? Вакцинироваться, да и всё. А тем, кто сейчас болеет, выполнять все предписания врачей", — заявил Онищенко.
Лента новостей
Били и связывали скотчем: Из "образцовой" многодетной семьи сбежал ребёнок и рассказал об истязаниях
сегодня в 10:04
В Кремле не стали комментировать назначение Карпина тренером сборной РФ по футболу
сегодня в 09:58
"Желаю всем так отдыхать": Бузова оправдалась за танцы в неадекватном состоянии
сегодня в 09:53
Комментариев: 0