НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Онищенко отреагировал на заявление учёных о снижении уровня интеллекта после ковида

Депутат убеждён, что следование необходимым мерам профилактики спасёт от физических и интеллектуальных недугов.

26 июля, 10:04
<p>Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей</p>

Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Бывший главный государственный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с ФАН призвал к своевременной вакцинации от коронавируса. Так парламентарий прокомментировал данные учёных о том, что CoViD-19 необратимо снижает уровень интеллекта.

"Особенно для молодых людей интеллект и их особенности мышления являются их капиталом. И когда этот капитал на глазах рассыпается по причинам абсолютно неубедительным — типа "я не хочу вакцинироваться", то, конечно же, это потеря. Тут даже не надо каких-то дополнительных пояснений", — отметил первый зампред Комитета ГД по образованию и науке.

Врачи рассказали о неизвестном свойстве антиковидной вакцины

Врачи рассказали о неизвестном свойстве антиковидной вакцины

Даже при лёгкой степени тяжести CoViD-19 прогнозируется ухудшение когнитивных способностей человека. Однако врач-эпидемиолог считает, что лучший способ уберечь себя от физических или интеллектуальных недугов — следовать необходимым мерам профилактики.

"Сейчас что можно советовать? Вакцинироваться, да и всё. А тем, кто сейчас болеет, выполнять все предписания врачей", — заявил Онищенко.

В России за сутки выявили минимум случаев ковида со 2 июля

В России за сутки выявили минимум случаев ковида со 2 июля

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В Кремле назвали ситуацию с ковидом в РФ далёкой от нормализации

сегодня в 09:51

Онищенко рассказал, кого нужно наказывать за призывы не вакцинироваться

21 июля, 21:48

В Москве внедрили новые алгоритмы лечения заразившихся ковидом беременных

сегодня в 09:39

Оправданный CAS пловец Кудашев вышел в полуфинал Олимпиады в Токио

сегодня в 10:49

"Состояние было удручённое": Соседи рассказали о заподозренном в убийстве супруги и сына экс-адмирале ВМФ Лобанове

сегодня в 10:47

Новости партнеров

Layer 1