В Кремле не стали комментировать назначение Карпина тренером сборной РФ по футболу
Пресс-секретарь президента отметил, что ему неизвестно о реакции Путина на это решение. Он призвал радоваться, когда будут победы, и вместе переживать, если будут поражения.
Валерий Карпин. Фото © ТАСС / Эрик Романенко
Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать назначение Валерия Карпина на должность главного тренера российской сборной по футболу.
"Давайте, когда будут победы, будем вместе радоваться, когда будут поражения, будем вместе переживать", — сказал пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос, как в Кремле отнеслись к назначению специалиста.
Песков также отметил, что ему неизвестна реакция президента РФ Владимира Путина на такие перестановки в тренерском составе отечественной сборной.
Напомним, Валерия Карпина назначили тренером сборной России вечером 23 июля. Контракт с 52-летним специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года. На этом посту Карпин сменил Станислава Черчесова, который покинул команду после провала на Евро-2020. Стоит напомнить, что Черчесов получал в сборной два с половиной миллиона евро.
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