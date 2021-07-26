В Кремле не стали комментировать назначение Карпина тренером сборной РФ по футболу

Пресс-секретарь президента отметил, что ему неизвестно о реакции Путина на это решение. Он призвал радоваться, когда будут победы, и вместе переживать, если будут поражения.