Били и связывали скотчем: Из "образцовой" многодетной семьи сбежал ребёнок и рассказал об истязаниях
Если вину родителей докажут, им может грозить уголовная ответственность по статьям "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних" и "Жестокое обращение" с детьми.
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В Москве образцовую семью бывшего военного и воспитательницы проверяют на предмет истязания собственных детей. По информации Лайфа, всё началось с того, что 43-летняя Татьяна Л. обратилась в полицию с заявлением о пропаже 11-летнего сына — мальчик ушёл из дома и не вернулся. Оказалось, что ребёнок отправился к своему старшему брату, проживающему в подмосковном Одинцове, и заявил, что к родителям не вернётся, поскольку устал от побоев.
По информации источников Лайфа, всего в этой семье растут пятеро детей и отец, 42-летний Евгений Л., подходит к воспитательному процессу очень сурово. Но то, что рассказал его 11-летний сын своему проживающему отдельно брату и полицейским, тянет на нарушение закона. Со слов ребёнка, жестокий родитель регулярно избивал его за непослушание и даже якобы привязывал скотчем к дереву и оставлял на ночь на улице. Похоже, что доставалось и другим детям. Так, 12-летняя сестра сбежавшего из дома мальчика подтвердила факт побоев, рассказав, что детей в этой семье связывали скотчем, склеивали руки и рты, не кормили и заставляли стоять в углу всю ночь. Девочка также не захотела возвращаться в родительский дом, поэтому на период проверки её с братом поместили в больницу.
По результатам предварительной проверки одинцовские полицейские составили в отношении родителей рапорт о возможном неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, сопряжённом с жестоким обращением. Теперь этой семьёй займутся правоохранительные органы по месту жительства.
А ранее Лайф рассказывал, как жену футбольного арбитра Владислава Безбородова обвинили в жестоком избиении семилетнего сына Стаса Пьехи. Инцидент произошёл в коттеджном посёлке под Санкт-Петербургом. Как рассказал Лайфу адвокат Сергей Жорин, мальчику диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, на теле остались гематомы, есть подозрение на сотрясение мозга. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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