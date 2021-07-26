В Москве образцовую семью бывшего военного и воспитательницы проверяют на предмет истязания собственных детей. По информации Лайфа, всё началось с того, что 43-летняя Татьяна Л. обратилась в полицию с заявлением о пропаже 11-летнего сына — мальчик ушёл из дома и не вернулся. Оказалось, что ребёнок отправился к своему старшему брату, проживающему в подмосковном Одинцове, и заявил, что к родителям не вернётся, поскольку устал от побоев.

По информации источников Лайфа, всего в этой семье растут пятеро детей и отец, 42-летний Евгений Л., подходит к воспитательному процессу очень сурово. Но то, что рассказал его 11-летний сын своему проживающему отдельно брату и полицейским, тянет на нарушение закона. Со слов ребёнка, жестокий родитель регулярно избивал его за непослушание и даже якобы привязывал скотчем к дереву и оставлял на ночь на улице. Похоже, что доставалось и другим детям. Так, 12-летняя сестра сбежавшего из дома мальчика подтвердила факт побоев, рассказав, что детей в этой семье связывали скотчем, склеивали руки и рты, не кормили и заставляли стоять в углу всю ночь. Девочка также не захотела возвращаться в родительский дом, поэтому на период проверки её с братом поместили в больницу.