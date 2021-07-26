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Песков — о поездке Мишустина на Курилы: Посещает те регионы, которые считает необходимым

Ранее Япония выразила послу РФ в Токио Михаилу Галузину протест из-за визита председателя российского правительства на остров Итуруп.

26 июля, 10:13
<p>Михаил Мишустин. Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL</p>

Михаил Мишустин. Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL

Премьер-министр России Михаил Мишустин совершает рабочие визиты в те регионы РФ, которые считает необходимым посетить, а также над развитием которых предстоит работать, в том числе вместе с зарубежными партнёрами. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя поездку главы кабмина на остров Итуруп, входящий в Курильский архипелаг.

"Это председатель Правительства России, и, конечно, он посещает те российские регионы, которые считает необходимым и над развитием которых в том числе и в сотрудничестве с нашими партнёрами предстоит много работать", — отметил Песков.

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Напомним, Япония выразила послу России протест из-за визита Мишустина на Итуруп. В свою очередь российский дипломат Михаил Галузин назвал такой шаг Токио неприемлемым. Сейчас премьер-министр РФ находится с визитом на острове Итуруп, с которого начинается его рабочая поездка по Дальнему Востоку и Сибири. Визит премьера продлится до четверга, 29 июля, и охватит три региона.

Напомним, Япония оспаривает принадлежность Южных Курил в течение последних десятилетий, после того как в 1945 году архипелаг вошёл в состав СССР. В прошлом Москва неоднократно заявляла, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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