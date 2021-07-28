Юмористка поиздевалась над Гвинет Пэлтроу, повторив её голое фото в грязи, но с одним отличием
Австралийская комедиантка Селеста Барбер — настоящий инстаграм-феномен. В своём профиле она издевается над звёздами... и они за это её просто обожают! Очередной её жертвой стала Гвинет Пэлтроу.
Недавно в профиле Селесты появилась ну очень смешная фотопародия на актрису кино и телевидения Гвинет Пэлтроу. Барбер вспомнила, что несколько лет назад в одном из модных журналов она увидела фотографию американки в белой глине — отличный кадр для того, чтобы над ним немного пошутить.
Искать по городу специальную локацию с глиной было бы слишком накладно. Куда проще — просто изваляться в земле на заднем дворе. Селеста разделась до нижнего белья и измазалась, насколько хватило "материала". Лицо юмористки тоже стоит отдельного внимания. Единственное, что австралийка повторила в точности, — это оригинальная поза Пэлтроу, пишет Daily Star.
После публикации пост Селесты мигом стал вирусным. Его оценило больше полумиллиона человек. Причём среди восторженных комментаторов была и сама актриса. Судя по всему, от пародии она осталась в восторге
😂
Милые усики
Как много у тебя ушло времени, чтобы смыть с себя эту грязь?
WOW-news
Жена футбольного арбитра устраивала провокации, пока сын Пьехи лежал в больнице
вчера в 19:10
В Сеть слили фото с новоиспечённым мужем Марины Федункив, который обнимает и целует другого мужчину
вчера в 15:18
Голливудский красавец обнял Бузову на фото, и фанаты впали в ступор, узнав, кто это на самом деле
вчера в 14:13
Комментариев: 0