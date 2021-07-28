Юмористка поиздевалась над Гвинет Пэлтроу, повторив её голое фото в грязи, но с одним отличием

Недавно в профиле Селесты появилась ну очень смешная фотопародия на актрису кино и телевидения Гвинет Пэлтроу. Барбер вспомнила, что несколько лет назад в одном из модных журналов она увидела фотографию американки в белой глине — отличный кадр для того, чтобы над ним немного пошутить.

Фото © Instagram / celestebarber

Искать по городу специальную локацию с глиной было бы слишком накладно. Куда проще — просто изваляться в земле на заднем дворе. Селеста разделась до нижнего белья и измазалась, насколько хватило "материала". Лицо юмористки тоже стоит отдельного внимания. Единственное, что австралийка повторила в точности, — это оригинальная поза Пэлтроу, пишет Daily Star.

Фото © Instagram / celestebarber

После публикации пост Селесты мигом стал вирусным. Его оценило больше полумиллиона человек. Причём среди восторженных комментаторов была и сама актриса. Судя по всему, от пародии она осталась в восторге

😂 Гвинет Пэлтроу

Милые усики brooketrogdon